В Улан-Удэ пенсионеры купили 4756 льготных проездных на дачные автобусы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Это данные за 2018 год



В прошлом году в Улан-Удэ было традиционно организовано транспортное обслуживание населения по 14 городским автобусным маршрутам садово-дачного направления с предоставлением льготного проезда пенсионерам по социальному проездному билету.



Расчётная стоимость проездного билета составляет 600 рублей (30 поездок по 20 рублей). Установленная льготная стоимость проездного билета – 300 рублей. Реализовано 4 756 льготных проездных билетов, предоставленной льготой воспользовалось в среднем 950 пенсионеров.



Расходы городского бюджета на компенсацию выпадающих доходов транспортному предприятию составили 1,4 млн рублей.



Решением 46-й сессии Улан-Удэнского горсовета порядок предоставления льготного проезда пенсионерам по дачным маршрутам продлён на 2019 год, сообщает управление по информационной политике городской администрации.

