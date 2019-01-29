Это данные за 2018 год
В прошлом году в Улан-Удэ было традиционно организовано транспортное обслуживание населения по 14 городским автобусным маршрутам садово-дачного направления с предоставлением льготного проезда пенсионерам по социальному проездному билету.
Расчётная стоимость проездного билета составляет 600 рублей (30 поездок по 20 рублей). Установленная льготная стоимость проездного билета – 300 рублей. Реализовано 4 756 льготных проездных билетов, предоставленной льготой воспользовалось в среднем 950 пенсионеров.
Расходы городского бюджета на компенсацию выпадающих доходов транспортному предприятию составили 1,4 млн рублей.
Решением 46-й сессии Улан-Удэнского горсовета порядок предоставления льготного проезда пенсионерам по дачным маршрутам продлён на 2019 год, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
В Улан-Удэ пенсионеры купили 4756 льготных проездных на дачные автобусы
Общество, Фото:
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