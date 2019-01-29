В Улан-Удэ впервые пройдёт совместный концерт Намгар и Бадма-Ханды



К настоящему времени вокал Намгар слышали в Монголии, Китае, Малайзии, Узбекистане, Казахстане, Франции, Германии, Норвегии, Голландии, США, Канаде. На этот раз музыка группы прозвучит и в Улан-Удэ.



Послушать творчество известных исполнительниц можно на концерте 26 и 27 февраля на сцене театра оперы и балета, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



По не менее престижным концертным площадкам гастролирует и Намгар с её одноименной музыкальной группой. Будучи известной в Бурятии, певица отправилась в Москву и по счастливому стечению обстоятельств сначала стала солисткой собственной группы, а позднее в её составе приняла участие в авторитетных международных фолк-фестивалях, которые дали старт непрерывным концертам за рубежом.