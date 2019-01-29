В Улан-Удэ впервые пройдёт совместный концерт Намгар и Бадма-Ханды

Две популярные исполнительницы, за спиной у которых несколько десятков сольных выступлений не только в пределах нашей страны, но и за границей сойдутся на одной сцене. Они выступят под аккомпанемент национального оркестра Бурятии.
Группа «Намгар» сыграет вместе с оркестром привычный для неё репертуар в жанре этно-фолк, а Бадма-Ханда исполнит песни с малой группой музыкантов и так же при участии оркестра.
Манеру исполнения Бадма-Ханды Аюшеевой оценили критики со всего мира. Артистка первая и пока единственная бурятская певица, которую пригласили выступить на одной из самых престижных концертных площадок мира – Карнеги-Холл в Нью-Йорке.
По не менее престижным концертным площадкам гастролирует и Намгар с её одноименной музыкальной группой. Будучи известной в Бурятии, певица отправилась в Москву и по счастливому стечению обстоятельств сначала стала солисткой собственной группы, а позднее в её составе приняла участие в авторитетных международных фолк-фестивалях, которые дали старт непрерывным концертам за рубежом.
К настоящему времени вокал Намгар слышали в Монголии, Китае, Малайзии, Узбекистане, Казахстане, Франции, Германии, Норвегии, Голландии, США, Канаде. На этот раз музыка группы прозвучит и в Улан-Удэ.
Послушать творчество известных исполнительниц можно на концерте 26 и 27 февраля на сцене театра оперы и балета, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.