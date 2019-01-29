Лыжники Бурятии вошли в число лучших на чемпионате Сибири и Дальнего Востока

Соревнования состоялись в Хакасии
Спортсмены из Бурятии приняли участие в чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Хакасии и собрали команды из 11 регионов.
Лыжники Бурятии, воспитанники Саяна Жамбалова и Александра Терехова, вошли в 20-ку лучших спортсменов соревнований, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
- По результатам наша команда выступила на высоком уровне. Александр Прохоров выполнил норматив КМС. Всего участвовало 87 человек. В 20 сильнейших попали Александр Прохоров, Максим Шергин, Владислав Малюк, Игорь Елтышев. Это высокий результат, - отмечает президент федерации лыжных гонок Бурятии Александр Терехов.
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