Лыжники Бурятии вошли в число лучших на чемпионате Сибири и Дальнего Востока



Спортсмены из Бурятии приняли участие в чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Хакасии и собрали команды из 11 регионов.



Лыжники Бурятии, воспитанники Саяна Жамбалова и Александра Терехова, вошли в 20-ку лучших спортсменов соревнований, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



- По результатам наша команда выступила на высоком уровне. Александр Прохоров выполнил норматив КМС. Всего участвовало 87 человек. В 20 сильнейших попали Александр Прохоров, Максим Шергин, Владислав Малюк, Игорь Елтышев. Это высокий результат, - отмечает президент федерации лыжных гонок Бурятии Александр Терехов.

