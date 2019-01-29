Также здесь демонтируют ледовый городок
С 28 января в сквере имени Кирова начался демонтаж главной городской ёлки и ледового городка. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры Антон Чернышов. Он отметил, что работы завершат до конца недели. Сроки демонтажа могут быть отодвинуты: в случае ухудшения погодных условий высотные работы проводиться не будут. Убранные конструкции будут храниться на складе муниципального учреждения «Праздник».
В этом году темой ледового городка стал Год театра. В сквере Кирова было размещено более двадцати ледяных фигур различных персонажей и элементов оформления, в том числе входных групп, горок, трона и лабиринта.
В Иркутске приступили к демонтажу главной ёлки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Представители республики снова вернулись на Первый канал
Это данные за 2018 год
Первый совместный концерт пройдёт на сцене театра оперы и балета
Соревнования состоялись в Хакасии
Директору предприятия назначен штраф
Их лишат водительских прав
Тренер сборной нацелен провести следующие соревнования в республике
К участию в ярмарке приглашаются сельхозтоваропроизводители
Посетители музея научатся составлять родословное древо и попробуют себя в старомонгольской каллиграфии
Выступление пройдёт на сцене театра имени Бестужева
В службу судебных приставов поступило 89 обращений на неправомерные действия кредиторов
Пройдёт проверка системы оповещения
По данным Бурятского гидрометцентра, в республику вновь вернулись умеренные морозы
Общество, 28.01.2019
Состязания прошли 25 января, в пятницу
Общество, 28.01.2019
Экспозиция будет работать до 28 февраля