В Иркутске приступили к демонтажу главной ёлки

Также здесь демонтируют ледовый городок



С 28 января в сквере имени Кирова начался демонтаж главной городской ёлки и ледового городка. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры Антон Чернышов. Он отметил, что работы завершат до конца недели. Сроки демонтажа могут быть отодвинуты: в случае ухудшения погодных условий высотные работы проводиться не будут. Убранные конструкции будут храниться на складе муниципального учреждения «Праздник».



В этом году темой ледового городка стал Год театра. В сквере Кирова было размещено более двадцати ледяных фигур различных персонажей и элементов оформления, в том числе входных групп, горок, трона и лабиринта.

