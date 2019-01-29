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На котельной в Бурятии не было необходимого запаса угля

На котельной в Бурятии не было необходимого запаса угля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Директору предприятия назначен штраф

Прокуратура Прибайкальского района проверила исполнение законодательства в сфере обеспечения нормативного запаса топлива в деятельности МУП «Ильинка». За последним в соответствии с договором закреплены обязанности по организации электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения для населения села Ильинка.

Установлено, что на котельных предприятия отсутствует необходимый запас угля, установленный порядком определения нормативов запасов топлива, утвержденным приказом Минэнерго РФ. На 5 декабря прошлого года запаса топлива хватало на 10 суток вместо 45, рассчитанных на холодные месяцы отопительного периода.

- Прокурором района в отношении директора МУП «Ильинка» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.17 КоАП РФ (нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями и котельными запасов топлива), по результатам рассмотрения которого назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора о понуждении предприятия создать и поддерживать в течение отопительного сезона нормативный запас топлива на котельных.
котельные
 
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