Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

Хор имени Пятницкого выступит в Улан-Удэ

Хор имени Пятницкого выступит в Улан-Удэ
Общество, 
Выступление пройдёт на сцене театра имени Бестужева

Старейший национальный коллектив России - хор имени Пятницкого выступит на сцене Русского драматического театра Бестужева. Концерт пройдёт 22 апреля, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан 2 марта 1911 года исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом. 

Отыскивая талантливых народных певцов, он стремился ознакомить широкие круги городской публики с их мастерством, дать почувствовать всю художественную ценность русской народной песни. Первый концерт состоялся на малой сцене благородного собрания Москвы. Этот концерт высоко оценили Рахманинов, Шаляпин, Бунин. После восторженных публикаций в СМИ тех лет, популярность хора возрастала год от года.

По указу Ленина в начале 20-х годов все участники крестьянского хора были перевезены в Москву с предоставлением места работы. 

После смерти Пятницкого, хором руководит филолог – фольклорист Казьмин - народный артист РСФСР, лауреат государственных премий.

В 1931 году в качестве музыкального руководителя в коллектив приглашён в дальнейшем народный артист СССР, лауреат государственных премий композитор Захаров. С его приходом, в репертуар коллектива вошли написанные им песни, ставшие знаменитыми на всю страну: «И кто его знает», «Русская красавица», «Вдоль деревни».

В 1936 году коллективу присвоен статус государственного.

В 1938 году созданы танцевальная и оркестровая группы. Основатель танцевальной группы – народная артистка СССР, лауреат государственных премий Устинова, оркестра – народный артист РСФСР Хватов.

Создание этих групп в значительной степени расширило выразительные сценические средства коллектива.

В годы войны хор Пятницкого ведёт большую концертную деятельность в составе фронтовых концертных бригад. Песня «Ой, туманы, мои» стала своего рода гимном всего партизанского движения.

В годы восстановительного периода коллектив активно гастролирует по стране и является одним из первых, кому доверено представлять Россию за рубежом.

В 2001 году коллективу заложена именная звезда на «Аллее звёзд» в Москве.

В 2007 году хор Пятницкого награждён медалью правительства России «Патриот России».

В 2008 году хор становится лауреатом премии «Национальное достояние страны».

О хоре имени Пятницкого созданы художественные и документальные фильмы, такие как «Певучая Россия», «Русская фантазия», «Вся жизнь в танце», «Ты, Россия моя». Изданы книги «Государственный русский народный хор Пятницкого», «Воспоминания о Захарове», «Русские народные танцы»; издано огромное количество музыкальных сборников «Из репертуара хора имени Пятницкого», газетно-журнальных публикаций, выпущено множество пластинок, дисков.

Присвоение гранта президента страны позволило коллективу сохранить все лучшее, созданное предшественниками, обеспечить преемственность и омолодить коллектив, привлечь лучшие молодые исполнительские силы России. Сейчас средний возраст артистов – 19 лет. Среди них - 48 лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей.

Хор имени Пятницкого является непременным участником всех праздничных мероприятий и концертов государственного значения. Он является базовым коллективом всероссийских фестивалей: «Всероссийский фестиваль национальной культуры», «Казачий круг», «Дни славянской письменности и культуры», ежегодной торжественной церемонии вручения премии правительства России «Душа России».

Хор удостоен чести представлять страну на самом высоком уровне за рубежом в рамках встреч глав государств, дней культуры России.

- В настоящее время хор имени Пятницкого сохранил своё неповторимое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современное выступление хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства, - заключает пресс-служба минкультуры Бурятии.
музыканты концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Коллекторы «наседают» на жителей Бурятии
Коллекторы «наседают» на жителей Бурятии
Общество, 29.01.2019
В службу судебных приставов поступило 89 обращений на неправомерные действия кредиторов
Завтра в Бурятии завоют сирены
Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество, 29.01.2019
Пройдёт проверка системы оповещения
В Бурятии тепло сменилось морозом
В Бурятии тепло сменилось морозом
Общество, 29.01.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, в республику вновь вернулись умеренные морозы
УФСИН Бурятии завоевала 1 место чемпионата по плаванию
УФСИН Бурятии завоевала 1 место чемпионата по плаванию
Общество, 28.01.2019
Состязания прошли 25 января, в пятницу
В Улан-Удэ пройдёт выставка к Сагаалгану
В Улан-Удэ пройдёт выставка к Сагаалгану
Общество, 28.01.2019
Экспозиция будет работать до 28 февраля
В Бурятии продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа
В Бурятии продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа
Общество, 28.01.2019
Число заболевших свыше 10 тысяч человек
В Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
В Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
Общество, 28.01.2019
Новый год по лунному календарю начнётся 5 февраля
В Бурятии пройдёт «Лыжня России»
В Бурятии пройдёт «Лыжня России»
Общество, 28.01.2019
Гонка состоится на Верхней Берёзовке
Байкал вошёл в топ-5 популярных для отдыха озёр России
Байкал вошёл в топ-5 популярных для отдыха озёр России
Общество, 28.01.2019
Такие данные привели по итогам 2018 года
Спасатели тренировались подо льдом Байкала
Спасатели тренировались подо льдом Байкала
Общество, 28.01.2019
Во время занятий спасатели отработали поисковые работы
Бурятия готовится к чемпионату России по тхэквондо
Бурятия готовится к чемпионату России по тхэквондо
Общество, 28.01.2019
Участие в соревнованиях примут более 600 спортсменов. ВИДЕО
Конкурс «Учитель года» пройдёт в Забайкалье в марте
Конкурс «Учитель года» пройдёт в Забайкалье в марте
Общество, 28.01.2019
Победители конкурсов будут представлять край на всероссийском уровне
Сэсэг Аюшеева и Дашима Соктоева дадут концерт в Улан-Удэ
Сэсэг Аюшеева и Дашима Соктоева дадут концерт в Улан-Удэ
Общество, 28.01.2019
Артистки впервые выступят на одной сцене
В библиотеке Улан-Удэ пройдут мероприятия к Сагаалгану
В библиотеке Улан-Удэ пройдут мероприятия к Сагаалгану
Общество, 28.01.2019
В учреждении пройдут встречи, выставки, викторины

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^