Хор имени Пятницкого выступит в Улан-Удэ



Старейший национальный коллектив России - хор имени Пятницкого выступит на сцене Русского драматического театра Бестужева. Концерт пройдёт 22 апреля, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан 2 марта 1911 года исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом.



Отыскивая талантливых народных певцов, он стремился ознакомить широкие круги городской публики с их мастерством, дать почувствовать всю художественную ценность русской народной песни. Первый концерт состоялся на малой сцене благородного собрания Москвы. Этот концерт высоко оценили Рахманинов, Шаляпин, Бунин. После восторженных публикаций в СМИ тех лет, популярность хора возрастала год от года.



По указу Ленина в начале 20-х годов все участники крестьянского хора были перевезены в Москву с предоставлением места работы.





После смерти Пятницкого, хором руководит филолог – фольклорист Казьмин - народный артист РСФСР, лауреат государственных премий.



В 1931 году в качестве музыкального руководителя в коллектив приглашён в дальнейшем народный артист СССР, лауреат государственных премий композитор Захаров. С его приходом, в репертуар коллектива вошли написанные им песни, ставшие знаменитыми на всю страну: «И кто его знает», «Русская красавица», «Вдоль деревни».



В 1936 году коллективу присвоен статус государственного.



В 1938 году созданы танцевальная и оркестровая группы. Основатель танцевальной группы – народная артистка СССР, лауреат государственных премий Устинова, оркестра – народный артист РСФСР Хватов.



Создание этих групп в значительной степени расширило выразительные сценические средства коллектива.



В годы войны хор Пятницкого ведёт большую концертную деятельность в составе фронтовых концертных бригад. Песня «Ой, туманы, мои» стала своего рода гимном всего партизанского движения.



В годы восстановительного периода коллектив активно гастролирует по стране и является одним из первых, кому доверено представлять Россию за рубежом.



В 2001 году коллективу заложена именная звезда на «Аллее звёзд» в Москве.



В 2007 году хор Пятницкого награждён медалью правительства России «Патриот России».



В 2008 году хор становится лауреатом премии «Национальное достояние страны».



О хоре имени Пятницкого созданы художественные и документальные фильмы, такие как «Певучая Россия», «Русская фантазия», «Вся жизнь в танце», «Ты, Россия моя». Изданы книги «Государственный русский народный хор Пятницкого», «Воспоминания о Захарове», «Русские народные танцы»; издано огромное количество музыкальных сборников «Из репертуара хора имени Пятницкого», газетно-журнальных публикаций, выпущено множество пластинок, дисков.



Присвоение гранта президента страны позволило коллективу сохранить все лучшее, созданное предшественниками, обеспечить преемственность и омолодить коллектив, привлечь лучшие молодые исполнительские силы России. Сейчас средний возраст артистов – 19 лет. Среди них - 48 лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей.



Хор имени Пятницкого является непременным участником всех праздничных мероприятий и концертов государственного значения. Он является базовым коллективом всероссийских фестивалей: «Всероссийский фестиваль национальной культуры», «Казачий круг», «Дни славянской письменности и культуры», ежегодной торжественной церемонии вручения премии правительства России «Душа России».



Хор удостоен чести представлять страну на самом высоком уровне за рубежом в рамках встреч глав государств, дней культуры России.



- В настоящее время хор имени Пятницкого сохранил своё неповторимое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современное выступление хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства, - заключает пресс-служба минкультуры Бурятии.

