Коллекторы «наседают» на жителей Бурятии





Согласно действующему законодательству, кредитор или лицо, действующее в его интересах, могут по собственной инициативе звонить должнику в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц, а также направлять электронные сообщения не более двух раз в сутки, не более четырёх раз в неделю, не более шестнадцати раз в месяц.



В 2018 году в службу судебных приставов поступило 89 обращений жителей Бурятии, имеющих претензии к работе коллекторов, микрофинансовых и кредитных организаций. Из них 13 направлены для рассмотрения по существу в иные ведомства и территориальные органы ФССП России, 76 обращений приняты сотрудниками к рассмотрению.В основном граждане жаловались на действия микрофинансовых организаций и кредитных учреждений, не включённых в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.Чаще всего кредиторы нарушают частоту взаимодействия с должниками. Так, например, специалистами ведомства проводится расследование по факту нарушения частоты произведённых звонков в отношении гражданина Киргизии, проживающего в Новосибирской области, с сотового телефона которого произведено свыше 60 звонков по месту работы жительницы Бурятии. Также поступают обращения в отношении коллекторских агентств, злоупотребивших звонками с применением угрозы жизни и здоровью должников.По результатам рассмотрения обращений сотрудниками ведомства решается вопрос о привлечении кредиторов к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.