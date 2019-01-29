Завтра в Бурятии завоют сирены

Пройдёт проверка системы оповещения



30 января в Бурятии пройдёт проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10 до 11 часов будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.



Специалисты МЧС России обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать спокойствие, сообщили в пресс-службе министерства.



Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является одной из основных задач гражданской обороны. В Бурятии комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) впервые была апробирована в ноябре 2013 года. Пробные звуковые сигналы сирены «Внимание всем!» были слышны не только в Улан-Удэ, но и в ряде районов.

