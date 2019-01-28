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В Бурятии продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа

В Бурятии продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа
Общество,  Фото:pixabay.com
Число заболевших свыше 10 тысяч человек

Как сообщал «Байкал-Daily», республика находится на пике сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа. Число заболевших по данным статистики четвёртой недели составило более 10 тысяч во всех возрастных группах. Причём гриппом заболели 30 человек, которые не были привиты. Об этом 28 января рассказали на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина и заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.

- В целом на сегодня по информации Всемирной организации здравоохранения в странах европейского региона продолжается подъём заболеваемости гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день уже свыше 17 регионов европейского региона зарегистрировано широкое распространение гриппа и ОРВИ. Преобладают вирусы типа А H3N1, и гриппа А H1N1, - сообщила Елена Кузьмина.

По словам госслужащей, у стран-соседей в Китае и Монголии отмечается локальное распространение гриппа, где преобладает тип гриппа А H1N1. На территории России отмечается также рост географического распространения гриппа и роста ОРВИ. Активнее всего болеют организованные дети в возрасте от 3 до 6 лет, посещающие детские сады, и школьники с 7 до 14 лет.

- Мы ежегодно отмечаем более или менее выраженные подъёмы заболеваемости ОРВИ и гриппа. В этом году подъём заболеваемости является тоже сезонным. Мы к нему готовились ранее. У нас в республике действует республиканский межведомственный комплексный план по профилактике гриппа и ОРВИ, где определены основные мероприятия по проведению профилактической работы, - отметила Елена Кузьмина.

Профилактическая работа была начата с августа. В ходе мероприятия проводилось широкое информирование населения республики о необходимости вакцинации против гриппа. По словам госслужащей, жители Бурятии были готовы к новому эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ.

В ходе прививочной компании привито 48, 2% населения республики, что составляет 473 тысячи человек.

Елена Кузьмина отметила, что данный показатель является хорошим для республики, и что эта цифра ежегодно растёт.

- На сегодня можно уже говорить о некоторых особенностях острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в целом по стране. Это раннее начало периода заболеваний ОРВИ и гриппа. Если в предыдущие годы наш подъём был где-то в конце январе, в феврале. То сегодня мы отмечаем этот подъём буквально после январских каникул. Когда наши жители вышли на работу после праздников, а школьники приступили к учёбе. Вторая особенность гриппа – если в предыдущие годы повышение было незначительным, постепенным, то в этом году мы отмечаем резкий подъём заболеваемости, - отметила специалист.

Такая ситуация объясняется цикличностью протекания инфекционного процесса. Так, резкие подъёмы заболеваемости в республике были зафиксированы в 2003, 2009 и 2013 годах.

- Со второй недели у нас начался подъём по заболеваемости ОРВИ и гриппа и продолжается третью и четвёртые недели. Наибольшая заболеваемость в Курумканском, Селенгинском, Джидинском, Кабанском, Тункинском и Мухоршибирском районах, - продолжила Елена Кузьмина.

По результатам лабораторных исследований надзорных органов в республике увеличится доля вируса типа А. Вирусы группы B пока не выявлены.

В Бурятии введены дополнительные противоэпидемические мероприятия. В том числе и ограничительного характера. Даны поручения об отмене массовых мероприятий с участием в первую очередь детей. В детских садах ежедневно проводят утренний фильтр. В 89 школах республики приостановлен учебный процесс с 24 по 30 января. В ближайшие дни по результатам мониторинга заболеваний будет принято решение либо о продлении вынужденных каникул у детей, либо о возобновлении работы школ.

- Также рекомендовано введение масочных режимов. В панику вдаваться не следует. Это сезонный подъём ОРВИ и гриппа. Но при этом необходимо принимать профилактические меры. Избегать контакта с больными, сократить пребывание в местах массового скопления и не заниматься самолечением, - резюмировала Елена Кузьмина.

В столице Бурятии зарегистрировано 5012 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппа за 4-ю неделю.

Особое внимание минздрав Бурятии обратил на то, что гриппом в основном болеют только непривитые. А привитые люди тяжёлыми формами этой инфекции не болеют.

- Система здравоохранения на сегодня испытывает большую нагрузку в связи с повышенной обращаемостью за медицинской помощью. Мобильные бригады увеличены на 35 мобильных бригад. Сейчас 55 мобильных бригад в городских поликлиниках работают. В обычное время – 20 бригад. Дополнительно администрация города выделила 10 легковых автомобилей для обслуживания вызовов на дому. И 13 автомобилей мы используем других медицинских организаций, где нет прикреплённого населения. Это разнообразные центры, диспансеры. Станция скорой медицинской помощи испытывает большую нагрузку. Работает до 32 бригад. В обычное время работают 27 бригад. Будет очень чёткая сортировка по причинам вызова, - сообщила Наталья Логина.

В медицинских организациях введён масочный режим. В городе созданы дополнительные места для госпитализации людей с ОРВИ.

- Для госпитализации только по ОРВИ задействована полностью инфекционная больница, задействован эндокринологический корпус Республиканской клинической больницы и вся Детская клиническая больница на Модогоева. Пациентов с осложнениями госпитализируют во все терапевтические отделения города, - добавила заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.

По словам Елены Кузьминой, возможно ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом изменится и произойдёт спад. Так обычно заболевание проходит за 4-5 недель.
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