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В Улан-Удэ пройдёт выставка к Сагаалгану

В Улан-Удэ пройдёт выставка к Сагаалгану
Общество,  Фото:Сергея Тарасенко, из архива
Экспозиция будет работать до 28 февраля

С 5 февраля по 28 февраля на абонементе художественной литературы отдела обслуживания Национальной библиотеки Бурятии будет проходить книжная выставка «От вечного истока».

На выставке представлены книги В. Дугарова «Дитя природы: стихи», «Сагалгаанай наадан салгидаhаар…», Г. Раднаева «Белый месяц», И.Гомбоева «Сагаан hара», Б.-Б. Намсарайн «Сагаалган», С. Храмцова (Раднаева) «Сагаан hарын шэбэнээн», В. Алагуева «Золотая книга о бурятах», А. Махачкеев «Бурятские бренды в глобальном мире».

Из глубокой древности пришёл на землю Бурятии Сагаалган. Этот праздник по восточной астрологии является началом весны, началом очищения и обновления всей природы, в том числе и человека как части природы. Белый цвет буряты испокон веков считали цветом, приносящим людям счастье, добро, удачу, мир.

Традиция празднования Нового года по лунному календарю широко распространена в странах Центральной, Южной и Восточной Азии – в Китае, Японии, Вьетнаме, Корее и др. До нас дошли описания празднования ещё во времена Чингисхана. В те далекие времена Сагаалган отмечали осенью в день осеннего равноденствия 22 сентября. В 1267 г. внук Чингисхана Хубилай перенёс празднование на февраль, то есть на первый весенний месяц по лунному календарю.

После распространения ламаизма буддийское духовенство включило Сагаалган в свою религиозно-культовую систему. Поэтому в проведении обрядов выделяется два аспекта: культовый и народный. Культовая сторона праздника отмечается в дацанах, где в течение пятнадцати дней читаются молитвы, священные книги о здоровье и благополучии, чтобы Новый год оказался для живущих на Земле счастливым. В день Сагаалгана дети обязательно должны были поздравить своих родителей, старших, преподнести им подарки. Существует поверье, что чем больше гостей в первый день, тем счастливее будет наступающий год.

Праздничная обстановка, внимание людей друг к другу, непременные встречи, подарки, воскрешение традиций и значимость Сагаалгана в народном календаре – всё это делает его желанным праздником, все обряды несут в себе глубокий смысл, и в них проявляется стремление к укреплению связи поколений, к созданию здоровой психологической обстановки, обеспечению преемственности в культурном наследии.

Сагаалган — это лучший повод навестить всех родственников и друзей, с которыми нечасто видишься в течение года.

По всей Азии в эти дни говорят самое распространенное — «Пусть пребудут в доме пять видов счастья: долголетие, счастье, плодовитость, почёт, богатство», сообщает пресс-служба учреждения.
выставка
 
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