В Бурятии тепло сменилось морозом

По данным Бурятского гидрометцентра, в республику вновь вернулись умеренные морозы
29 января по республике: местами небольшой, умеренный снег. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15-20 м/с, поземок, слабые метели. Температура ночью 21-26, местами 31-36, по Прибайкалью и местами по южным районам 15-20, днём 14-19, местами 22-27 мороза.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью 20-22, днём 17-19 мороза.
На дорогах города и республики снежные накаты, гололедица.
По данным Бурятского гидрометцентра, в республику вновь вернулись умеренные морозы
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