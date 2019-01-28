В Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана



Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова отметила, что в рамках событийного туризма и развития зимнего сезона, Сагаалган привлекателен для туристов.



- В этом году проект «Сказочный Сагаалган» пройдет с 3 по 7 февраля. К нам приезжают персонажи из Греции – Святой Василий, узбекский Дед Мороз – Корбобо и Байкальский Дед Мороз из Слюдянки. В этом году празднование посвящено Великому шёлковому пути. В этом году завершается цикл проектов, - рассказала Мария Бадмацыренова.



3 февраля программа стартует в Кабанском районе, в Байкальском биосферном заповеднике. Сюда приедут дети из Иркутской области и Байкальский Дед Мороз. 4 февраля – посещение Иволгинского дацана. Ожидается установка новых вёрст греческой и узбекской в Этнографическом музее. 5 февраля дети встретятся на мероприятиях. В 14:00 пройдёт встреча землячеств 12-ти национальных культурных центров. 6 февраля посетят реабилитационный центр «Светлый», детей с ограниченными возможностями здоровья.





В рамках проекта приедет эксперт в сфере туризма, руководитель PR-агентства, основатель премии «Маршрут года», а также в области событийного туризма «Russian Event Awards» Геннадий Шаталов. Он проведёт обучающий мастер-класс для муниципальных образований, туроператоров и тех, кто занимается событийным туризмом



В связи с празднованием Сагаалгана в Улан-Удэ прибудут более 90 детей из Забайкальского края и Иркутской области, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

