В Бурятии пройдёт «Лыжня России»

Гонка состоится на Верхней Берёзовке
В этом году Бурятия выйдет на лыжню 9 февраля. В Улан-Удэ гонка состоится на Верхней Берёзовке в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька».
По доброй традиции каждому участнику после прохождения мандатной комиссии подарят сувенир – шапку с символикой «Лыжни России».
- Для участия в этом зимнем празднике не обязательно быть чемпионом, но может для кого-то именно отсюда начнётся путь к пьедесталу. Присоединяйтесь, - отметили в пресс-службе минспорта региона.
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