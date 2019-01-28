В Бурятии пройдёт «Лыжня России»

В этом году Бурятия выйдет на лыжню 9 февраля. В Улан-Удэ гонка состоится на Верхней Берёзовке в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька».



По доброй традиции каждому участнику после прохождения мандатной комиссии подарят сувенир – шапку с символикой «Лыжни России».



- Для участия в этом зимнем празднике не обязательно быть чемпионом, но может для кого-то именно отсюда начнётся путь к пьедесталу. Присоединяйтесь, - отметили в пресс-службе минспорта региона.



