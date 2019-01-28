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В Русдраме Улан-Удэ показали «Сказку о мёртвой царевне»

В Русдраме Улан-Удэ показали «Сказку о мёртвой царевне»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Спектакль был нацелен на подростков

24 января на малой сцене государственного Русского драматического театра имени Бестужева при поддержке союза театральных деятелей России прошёл показ социального спектакля для подростков «Сказка о мёртвой царевне» по мотивам произведения Александра Пушкина. Инициатором и автором творческого проекта стала актриса театра Лиана Щетилина. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Лиана Щетилина решила вплести сказку Александра Пушкина в современную жизнь подростков, предложив своим зрителям иное, оригинальное прочтение знаменитого произведения русского поэта. По замыслу актрисы шесть не самых прилежных старшеклассников за плохое поведение отправлены убирать кабинет литературы. 

В том числе у них задание от учителя – прочитать «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». И ребята начинают читать её вслух, разыгрывая между собой персонажей сказки.

Но знаменитый текст неожиданно находит отклик в душе каждого из них, вытаскивая наружу их личные боли и проблемы. Так, во время чтения на мультимедийном экране возникают флэшбеки из жизни подростков, которые рассказывают зрителям, что творится внутри школьников, и, возможно, почему они стали такими жестокими и озлобленными. 

Таким образом, сказка Пушкина приобретает неожиданное социальное звучание.

Сказку о мёртвой царевне» увидели коллеги актрисы, а также учителя и ученики гимназии № 33, откликнувшиеся на призыв театра оценить творческую задумку Лианы Щетилиной.

– Мне хотелось узнать, на одном ли языке мы говорим с подростками. Поэтому мне очень важно мнение самих ребят, - подчеркнула актриса. 

– Добро побеждает насилие – вот, что я понял, – прокомментировал один из учащихся.

– А мне показалось, что цель этого спектакля провести параллели между хорошими детьми и условно плохими, так как через сказку они начинают понимать друг друга, узнают, а, в результате, сплачиваются, – дополнила ученица.

В спектакле задействованы: Лиана Щетилина, Анастасия Турушева, Елизавета Михайлова, Иван Бузунов, Арсений Витин и Дмитрий Тарбеев.
Русдрам сказки
 
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