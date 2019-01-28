В Русдраме Улан-Удэ показали «Сказку о мёртвой царевне»



24 января на малой сцене государственного Русского драматического театра имени Бестужева при поддержке союза театральных деятелей России прошёл показ социального спектакля для подростков «Сказка о мёртвой царевне» по мотивам произведения Александра Пушкина. Инициатором и автором творческого проекта стала актриса театра Лиана Щетилина. Об этом сообщили в пресс-службе театра.



Лиана Щетилина решила вплести сказку Александра Пушкина в современную жизнь подростков, предложив своим зрителям иное, оригинальное прочтение знаменитого произведения русского поэта. По замыслу актрисы шесть не самых прилежных старшеклассников за плохое поведение отправлены убирать кабинет литературы.



В том числе у них задание от учителя – прочитать «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». И ребята начинают читать её вслух, разыгрывая между собой персонажей сказки.



Но знаменитый текст неожиданно находит отклик в душе каждого из них, вытаскивая наружу их личные боли и проблемы. Так, во время чтения на мультимедийном экране возникают флэшбеки из жизни подростков, которые рассказывают зрителям, что творится внутри школьников, и, возможно, почему они стали такими жестокими и озлобленными.



Таким образом, сказка Пушкина приобретает неожиданное социальное звучание.



Сказку о мёртвой царевне» увидели коллеги актрисы, а также учителя и ученики гимназии № 33, откликнувшиеся на призыв театра оценить творческую задумку Лианы Щетилиной.



– Мне хотелось узнать, на одном ли языке мы говорим с подростками. Поэтому мне очень важно мнение самих ребят, - подчеркнула актриса.



– Добро побеждает насилие – вот, что я понял, – прокомментировал один из учащихся.



– А мне показалось, что цель этого спектакля провести параллели между хорошими детьми и условно плохими, так как через сказку они начинают понимать друг друга, узнают, а, в результате, сплачиваются, – дополнила ученица.



В спектакле задействованы: Лиана Щетилина, Анастасия Турушева, Елизавета Михайлова, Иван Бузунов, Арсений Витин и Дмитрий Тарбеев.

