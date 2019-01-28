В Улан-Удэ прошёл литературный вечер

Он был посвящён Даниилу Гранину



В 2019 году в России празднуют 100-летний юбилей Даниила Александровича Гранина, советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. Учитывая его выдающийся вклад в отечественную культуру, президент России Владимир Путин объявил 2019 год Годом Даниила Гранина.



Даниил Александрович Гранин — писатель, книги которого до сих пор любимы многими. И это неслучайно, ведь произведения Даниила Александровича описывают жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости, поиск собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и соблазнами.



25 января в учебном центре Национальной библиотеки республики сотрудниками был проведён литературный вечер «Солдат и писатель», посвящённый 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина.



На вечере присутствовали преподаватели и студенты ВСГУТУ 1 курса Института пищевой инженерии и биотехнологии, сообщает пресс-служба библиотеки.

