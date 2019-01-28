Бурятия готовится к чемпионату России по тхэквондо



Бурятия готовится к чемпионату и первенству России по тхэквондо ITF, которое состоится с 7 по 10 февраля в ФСК.



Более 600 спортсменов из 42 регионов России поборются за путёвки на чемпионат и первенство Европы и мира 2019 в итальянском городе Римини и болгарском Пловдиве.







Сборную Бурятии будут представлять 90 сильнейших спортсменов, в числе которых чемпионы и призёры России, Европы, мира и Азии.



- Высокие достижения наших тхэквондистов были бы невозможны без ежедневных тренировок. Каждую секунду, каждой клеточкой своего тела, что бы они ни делали, они стремятся только к победе, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

