Бурятия готовится к чемпионату России по тхэквондо

Участие в соревнованиях примут более 600 спортсменов
Бурятия готовится к чемпионату и первенству России по тхэквондо ITF, которое состоится с 7 по 10 февраля в ФСК.
Более 600 спортсменов из 42 регионов России поборются за путёвки на чемпионат и первенство Европы и мира 2019 в итальянском городе Римини и болгарском Пловдиве.
Сборную Бурятии будут представлять 90 сильнейших спортсменов, в числе которых чемпионы и призёры России, Европы, мира и Азии.
- Высокие достижения наших тхэквондистов были бы невозможны без ежедневных тренировок. Каждую секунду, каждой клеточкой своего тела, что бы они ни делали, они стремятся только к победе, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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