Специалисты напоминают, снегоход – мощная машина, развивающая скорость свыше 100 километров в час, и она является источником повышенной опасности
С 4 февраля по 11 марта служба Гостехнадзора Иркутской области совместно с сотрудниками районных (городских) отделов ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области проведёт профилактическую операцию «Снегоход». Её цель - обеспечение безопасности движения и эксплуатации внедорожных мотосредств.
Проверка техники направлена на предупреждение аварий и на информирование граждан о действующих правилах безопасности движения и технике эксплуатации внедорожных мотосредств. Одним из направлений профилактических мероприятий станет проведение разъяснительной работы с владельцами снегоходов по вопросам их безопасного использования.
В ходе операции «Снегоход» первоочерёдное внимание будет обращаться на соблюдение Правил регистрации внедорожных мотосредств (наличие свидетельства о регистрации, государственного номерного знака), проведение технических осмотров, соответствие номерных агрегатов регистрационным данным, наличие удостоверения на право управления мотосредством.
Специалисты службы Гостехнадзора Иркутской области напоминают, что снегоход – мощная машина, развивающая скорость свыше ста километров в час. Она является источником повышенной опасности и требует особых навыков в управлении и эксплуатации, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Иркутской области пройдет операция «Снегоход»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Специалисты напоминают, снегоход – мощная машина, развивающая скорость свыше 100 километров в час, и она является источником повышенной опасности
В мероприятии примут участие школьные и студенческие команды
Она будет работать до 11 февраля
Молодые люди здесь поют, танцуют, участвуют в фотосессии. ВИДЕО
Дети в ходе занятий познакомятся с различными музыкальными инструментами
Она будет проходить до конца февраля
Показ постановки состоится в честь 100-летия со дня рождения автора пьесы Александра Володина
Максим Лыткин стал вторым в личном первенстве
Работодатель привлечена к административной ответственности, сотрудникам произведены доплаты
Соревнования прошли в Улан-Удэ
В кинотеатре состоялся первый показ фильма
На мероприятии обсудили вопросы сотрудничества двух стран
На деньги мужчина хочет купить дом
Зрители смогли увидеть концерт пианистки Элисо Вирсаладзе и Государственного академического камерного оркестра России
Бурятия, Иркутская область и Забайкалье будут сотрудничать вместе