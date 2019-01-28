В Иркутской области пройдет операция «Снегоход»

Специалисты напоминают, снегоход – мощная машина, развивающая скорость свыше 100 километров в час, и она является источником повышенной опасности



С 4 февраля по 11 марта служба Гостехнадзора Иркутской области совместно с сотрудниками районных (городских) отделов ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области проведёт профилактическую операцию «Снегоход». Её цель - обеспечение безопасности движения и эксплуатации внедорожных мотосредств.



Проверка техники направлена на предупреждение аварий и на информирование граждан о действующих правилах безопасности движения и технике эксплуатации внедорожных мотосредств. Одним из направлений профилактических мероприятий станет проведение разъяснительной работы с владельцами снегоходов по вопросам их безопасного использования.



В ходе операции «Снегоход» первоочерёдное внимание будет обращаться на соблюдение Правил регистрации внедорожных мотосредств (наличие свидетельства о регистрации, государственного номерного знака), проведение технических осмотров, соответствие номерных агрегатов регистрационным данным, наличие удостоверения на право управления мотосредством.



Специалисты службы Гостехнадзора Иркутской области напоминают, что снегоход – мощная машина, развивающая скорость свыше ста километров в час. Она является источником повышенной опасности и требует особых навыков в управлении и эксплуатации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

