Пройдёт первенство Бурятии по интеллектуальным играм

В мероприятии примут участие школьные и студенческие команды



9-10 февраля в Городском дворце детского (юношеского) творчества состоится XVI открытое первенство Бурятии по интеллектуальным играм.



Основная цель мероприятия – создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала подростков и молодёжи.



Организаторы сообщают, что в программе: состязания «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», брейн-ринг, а также интеллектуальное многоборье.



Приглашаются к участию школьные и студенческие команды. Состав каждой команды – 6 игроков (школьная команда - учащиеся 8-11 классов) и 1 руководитель. И каждая из них должна иметь название, общий элемент одежды.



Победители будут награждены кубком, дипломами и медалями, и все команды будут отмечены сертификатами участников первенства.

