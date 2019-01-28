В мероприятии примут участие школьные и студенческие команды
9-10 февраля в Городском дворце детского (юношеского) творчества состоится XVI открытое первенство Бурятии по интеллектуальным играм.
Основная цель мероприятия – создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала подростков и молодёжи.
Организаторы сообщают, что в программе: состязания «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», брейн-ринг, а также интеллектуальное многоборье.
Приглашаются к участию школьные и студенческие команды. Состав каждой команды – 6 игроков (школьная команда - учащиеся 8-11 классов) и 1 руководитель. И каждая из них должна иметь название, общий элемент одежды.
Победители будут награждены кубком, дипломами и медалями, и все команды будут отмечены сертификатами участников первенства.
Пройдёт первенство Бурятии по интеллектуальным играм
Общество, Фото:
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