Она будет работать до 11 февраля
Выставка изделий из дерева заслуженного строителя Агинского Бурятского округа, обладателя Гран-при международного бурятского фестиваля «Алтарагана-2018» Болота Дондокова открылась в Агинском национальном музее имени Цыбикова.
Вниманию посетителей представлены изготовленные из дерева макет церкви Преображения Господня острова Кижи, а также родовые гербы, фигурки людей и животных.
Выставка будет работать до 11 февраля, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Выставка изделий из дерева проходит в Агинском музее
Общество, Фото:
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