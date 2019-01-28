Выставка изделий из дерева проходит в Агинском музее

Общество, Фото: пресс-служба правительства края

Она будет работать до 11 февраля



Выставка изделий из дерева заслуженного строителя Агинского Бурятского округа, обладателя Гран-при международного бурятского фестиваля «Алтарагана-2018» Болота Дондокова открылась в Агинском национальном музее имени Цыбикова.



Вниманию посетителей представлены изготовленные из дерева макет церкви Преображения Господня острова Кижи, а также родовые гербы, фигурки людей и животных.



Выставка будет работать до 11 февраля, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

