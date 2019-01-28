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В Улан-Удэ сняли молодёжный клип к Сагаалгану

В Улан-Удэ сняли молодёжный клип к Сагаалгану
Общество, 
Молодые люди здесь поют, танцуют, участвуют в фотосессии

В середине января в Сети появился клип молодых исполнителей Тамира Намсараева и Арюны Мункуевой на бурятскую песню «Баин дуун» (Богатая песня). В композиции рассказывается о веселье, радости и любви. Сам же ролик получился лёгким и позитивным: молодые люди снимались в Улан-Удэ в разных местах: они здесь поют, танцуют, участвуют в фотосессии. 



По словам Тамира Намсараева, они выпустили клип в преддверии Сагаалгана. Сценария как такового на съёмках не было, всё делали спонтанно и весело.

Пользователям ролик понравился, они оставляют в социальных сетях комментарии о том, что видео получилось «крутым», а снимавшиеся в нём парень и девушки - «хороши». На данный момент клип набрал на YouTube 3600 просмотров. 



Как сообщал «Байкал-Daily», сама песня была записана ещё в 2017 году. Трек тогда стал довольно популярным в Монголии, Туве и Калмыкии.

- Мой трек про друзей и любовь, о том, что не надо забывать своих друзей и помнить, что можно легко взлететь и резко упасть, - рассказывал Тамир.



Вместе с Тамиром поёт начинающая певица Арюна Мункуева, студентка Колледжа искусств имени Чайковского.

Об исполнителе слушатели узнали зимой 2017 года, когда в Сети появился клип на лиричную композицию «Ши минии» (Ты моя). А летом того же года Тамир Намсараев и Валерий Догдобон представили трек и клип «На Байкал», в котором показали, как молодёжь отдыхает на озере. Также они здесь призвали беречь уникальное озеро планеты.
клип Сагаалган
 
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