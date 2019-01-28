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В Агинском Бурятском округе будут проходить лекции-концерты

В Агинском Бурятском округе будут проходить лекции-концерты
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети в ходе занятий познакомятся с различными музыкальными инструментами

Артист театра песни и танца «Амар сайн», руководитель фольклорной группы «Тубэргоон», заслуженный артист России Леонид Бабалаев проводит лекции-концерты «Звучи, мой хуур».

В программе, предназначенной для подрастающего поколения – воспитанников детских дошкольных учреждений, школьников и студентов - планируются интересные тематические уроки по горловому пению «Хоомэй – феномен кочевых народов Центральной Азии». Одним из основных направлений данного мероприятия является знакомство с музыкальными инструментами. Это морин хуур, сууха хуур, аман хуур, тобшуур, суур, лимбэ и т.д., сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа. 
концерт
 
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