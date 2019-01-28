В Улан-Удэ пройдёт спектакль «Осенний марафон»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Показ постановки состоится в честь 100-летия со дня рождения автора пьесы Александра Володина



10 февраля в Русском драматическом театре состоится показ спектакля «Осенний марафон» в честь 100-летия со дня рождения автора пьесы, российского поэта, сценариста и драматурга Александра Володина.



Премьера «Осеннего марафона» состоялась в сентябре 2016 года. Тогда спектакль Сергея Левицкого открывал 88 театральный сезон и произвёл фурор среди зрителей, в том числе благодаря оформлению сценического пространства. На сцене был построен в миниатюре Ленинград 1970-х с его улицами, разводными мостами и домами.



В феврале 2017 года спектакль был показан в Санкт-Петербурге на ХIII Всероссийском театральном фестивале имени Александра Володина «Пять вечеров», где получил экспертную оценку. А также вошёл в лонг-лист престижного театрального фестиваля «Золотая маска-2018».



Однако из-за отъезда актрисы Елены Заиграевой, покинувшей труппу Русского драматического театра, постановки долгое время не было в репертуаре театра. К 100-летию со дня рождения Александра Володина было принято решение возобновить его показ. Роль Нины, жены Бузыкина, теперь исполняет заслуженная артистка России Марина Ланина.



В 2019 году отмечается не только 100-летие со дня рождения Александра Володина, но и 40 лет исполняется киносценарию «Горестная жизнь плута» («Осенний марафон»), который был написан в 1979 году и снят известным режиссёром Георгием Данелия.



В честь знаменательной даты театр вновь покажет «Осенний марафон». А также организует в фойе тематическую фотозону с цитатами из произведений Александра Володина и выставку фотографий Александры Даниловой, знакомящих с интересными моментами создания спектакля.



В этот день перед показом «Осеннего марафона» состоится встреча с художником-постановщиком Кристиной Войцеховской, которая расскажет, как она создавала Ленинград на сцене ГРДТ.



Кроме того, к 100-летию со дня рождения автора театр имени Н.Бестужева объявляет конкурс развёрнутых отзывов на спектакль «Осенний марафон». Участникам необходимо посмотреть постановку Сергея Левицкого и в течение недели написать и прислать на электронный адрес: pr.grdt@yandex.ru свой отзыв. Авторы двух лучших работ получат комплект книг «О Володине» издательства «Петербургский театральный журнал». Все участники – приглашения на другие спектакли из репертуара театра, сообщает пресс-служба учреждения.