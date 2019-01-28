Росгвардеец Бурятии стал призёром соревнований по плаванию

Максим Лыткин стал вторым в личном первенстве
В бассейне физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятского республиканского отделения «Динамо» по плаванию.
Стажёр батальона полиции вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии Максим Лыткин стал вторым в личном первенстве среди мужчин, на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 1,08 мин.
В соревнованиях приняло участие более 60 спортсменов из 16 команд органов безопасности и правопорядка Бурятии. Победители и призёры чемпионата награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
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