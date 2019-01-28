Работодатель привлечена к административной ответственности, сотрудникам произведены доплаты
Прокуратурой Заиграевского района по обращению работников Октябрьского детского сада «Звёздочка» проверено исполнение трудового законодательства.
- Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ, Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в сентябре и октябре 2018 года работникам детского сада выплачена заработная плата в размере ниже минимального размера оплаты труда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратурой района заведующей детским садом объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, внесено представление. Также в суд направлено четыре заявления о выдаче судебных приказов. Акты прокурорского реагирования удовлетворены, работникам произведены доплаты до МРОТ.
По постановлению прокурора работодатель привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством). Ей назначен штраф - 10 тысяч рублей.
Работникам детсада в Бурятии выдали зарплату ниже МРОТ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Показ постановки состоится в честь 100-летия со дня рождения автора пьесы Александра Володина
Максим Лыткин стал вторым в личном первенстве
Работодатель привлечена к административной ответственности, сотрудникам произведены доплаты
Соревнования прошли в Улан-Удэ
В кинотеатре состоялся первый показ фильма
На мероприятии обсудили вопросы сотрудничества двух стран
На деньги мужчина хочет купить дом
Зрители смогли увидеть концерт пианистки Элисо Вирсаладзе и Государственного академического камерного оркестра России
Бурятия, Иркутская область и Забайкалье будут сотрудничать вместе
Сотрудники пообщались с воспитанниками патриотического клуба
Муниципалитет не поставил его в известность о сносе жилья
По республике днём 7-12, местами 16-21 мороза
Он будет посвящён Сагаалгану
«Байкал-Daily» представляет интервью одного из участников всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
На первом месте – Москва, Московская область, на втором – Санкт-Петербург и Ленинградская область