Работникам детсада в Бурятии выдали зарплату ниже МРОТ

Работодатель привлечена к административной ответственности, сотрудникам произведены доплаты



Прокуратурой Заиграевского района по обращению работников Октябрьского детского сада «Звёздочка» проверено исполнение трудового законодательства.



- Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ, Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в сентябре и октябре 2018 года работникам детского сада выплачена заработная плата в размере ниже минимального размера оплаты труда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокуратурой района заведующей детским садом объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, внесено представление. Также в суд направлено четыре заявления о выдаче судебных приказов. Акты прокурорского реагирования удовлетворены, работникам произведены доплаты до МРОТ.



По постановлению прокурора работодатель привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством). Ей назначен штраф - 10 тысяч рублей.

