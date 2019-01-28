Теннисисты Бурятии завоевали 5 золотых медалей первенства ДФО

Соревнования прошли в Улан-Удэ
Убедительной победой сборной Бурятии завершилось первенство ДФО по настольному теннису в Улан - Удэ. Теннисисты республики завоевали 5 золотых медалей из 7.
Абсолютными чемпионами ДФО стали Арсалан Тулонов и Дарина Аманкулова. Они будут защищать честь ДФО на личном первенстве России в городе Верхняя Пышма. Спортсмены стали сильнейшими в турнире среди смешанных пар.
Теннисисты Бурятии также выиграли командное первенство среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса республики.
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