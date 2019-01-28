Теннисисты Бурятии завоевали 5 золотых медалей первенства ДФО



Убедительной победой сборной Бурятии завершилось первенство ДФО по настольному теннису в Улан - Удэ. Теннисисты республики завоевали 5 золотых медалей из 7.



Абсолютными чемпионами ДФО стали Арсалан Тулонов и Дарина Аманкулова. Они будут защищать честь ДФО на личном первенстве России в городе Верхняя Пышма. Спортсмены стали сильнейшими в турнире среди смешанных пар.



Теннисисты Бурятии также выиграли командное первенство среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса республики.

