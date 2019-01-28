Мэр Улан-Удэ участвовал в конференции в Китае

Общество, Фото: Управление по информационной политике

На мероприятии обсудили вопросы сотрудничества двух стран



26 января делегация Улан-Удэ во главе с мэром участвовала в международной конференции в Китае в городе Уланчаб, сообщает пресс-служба администрации города. На конференции обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая. Александр Голков на конференции подчеркнул основные преимущества Улан-Удэ и перспективы взаимодействия между городами в разных сферах.



- Улан-Удэ – перспективная площадка для международной выставочной деятельности, технологического, инновационного, информационного, культурного обмена и взаимодействия. Мы открыты для сотрудничества, - сказал градоначальник.



В эти дни делегация Улан-Удэ также совершит официальный визит в Эрлянь.



Улан-Удэ и Уланчаб стали городами-побратимами в 2018 году. Именно тогда в Улан-Баторе прошла встреча трёх городов - российского Улан-Удэ, китайского Уланчаба и монгольского Улан-Батора. Тогда Уланчаб и Улан-Удэ договорились об организации прямых международных пассажирских и грузовых авиасообщений между городами, а также содействовать развитию транзитных перевозок по автотранспортному коридору «Три У» (Уланчаб-Улан-Батор-Улан-Удэ).

