На деньги мужчина хочет купить дом
Мужчина из Бурятии стал победителем крупного выигрыша, играя в лотерею. Он стал обладателем куша размером в 708 тысяч 333 рубля. Как выяснилось, мужчине повезло с третьей попытки. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Везунчик купил билеты на 1252-ой тираж «Русского лото». Сорвав куш, мужчина поспешил поделиться неожиданным радостным событием с близкими людьми.
– Я сразу рассказал о выигрыше всем друзьям и родственникам, – поделился Баир.
На выигрыш победитель хочет приобрести загородный дом. Это его давняя мечта. Мужчина будет и дальше играть в лотерею.
– Выиграть реально! Главное – верить в удачу! – сказал везунчик.
Житель Бурятии выиграл 708 тысяч в лотерею
Общество, Фото:
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