Житель Бурятии выиграл 708 тысяч в лотерею

На деньги мужчина хочет купить дом



Мужчина из Бурятии стал победителем крупного выигрыша, играя в лотерею. Он стал обладателем куша размером в 708 тысяч 333 рубля. Как выяснилось, мужчине повезло с третьей попытки. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».



Везунчик купил билеты на 1252-ой тираж «Русского лото». Сорвав куш, мужчина поспешил поделиться неожиданным радостным событием с близкими людьми.



– Я сразу рассказал о выигрыше всем друзьям и родственникам, – поделился Баир.



На выигрыш победитель хочет приобрести загородный дом. Это его давняя мечта. Мужчина будет и дальше играть в лотерею.



– Выиграть реально! Главное – верить в удачу! – сказал везунчик.

