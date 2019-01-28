В Улан-Удэ вновь заработал виртуальный концертный зал

Зрители смогли увидеть концерт пианистки Элисо Вирсаладзе и Государственного академического камерного оркестра России



26 января в Бурятской филармонии прошёл показ концерта из Московской государственной филармонии в формате прямой трансляции.



На столичной сцене вместе с всемирно известной пианисткой Элисо Вирсаладзе выступил Государственный академический камерный оркестр России под управлением главного дирижёра Алексея Уткина.



Зрители филармонии смогли увидеть концерт в прямом эфире благодаря проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал». Он объединяет страну в общее музыкальное пространство, позволяет жителям разных регионов быть в курсе самых ярких событий столичного концертного сезона. С 2015 года Бурятская филармония регулярно участвует в показах, организованных «Всероссийским виртуальным концертным залом».



Следующий концерт «К музыке» пройдёт 12 февраля. В концерте принимают участие лауреаты международных вокальных конкурсов Елены Образцовой, сообщает пресс-служба учреждения.

