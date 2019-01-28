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Росгвардейцы Бурятии провели урок мужества

Росгвардейцы Бурятии провели урок мужества
Общество,  Фото:Росгвардия
Сотрудники пообщались с воспитанниками патриотического клуба

На днях для воспитанников патриотического клуба городского Дворца детского юношеского творчества Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии провели урок мужества, посвящённый блокаде Ленинграда. 

Инспектор отдела кадров Управления майор полиции Оксана Амбул рассказала о героических подвигах рабочих осаждённого города и его жителей, военных и гражданских, участвовавших в организации «Дороги жизни» через акваторию Ладожского озера. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Воспитанникам клуба показали фильм, в котором на них большое впечатление произвела фрагмент о трагической судьбе Тани Савичевой, которая в блокадном Ленинграде вела свой дневник. 

Росгвардейцы пригласили на урок своего коллегу заслуженного работника правоохранительных органов подполковника милиции в отставке Сергея Федоровича Яманова. Сергей Фёдорович по образованию историк, он автор произведений, научных работ, исследований о блокаде Ленинграда. 

В конце урока ребята и гости почтили память погибших солдат и жителей блокадного Ленинграда минутой молчания. 
Росгвардия ветераны
 
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