В Бурятии БАМовец отсудил 1,7 млн за снесённый дом

Муниципалитет не поставил его в известность о сносе жилья



В Муйском районе Бурятии судебные приставы взыскали бамовцу, выехавшему из Таксимо, стоимость снесённого дома в размере 1 млн. 773 тысячи рублей. Об этом сообщили в УФССП по республике.



Мужчина являлся собственником квартиры в жилом 4-хквартирном доме, принадлежащей ему с 1996 года на основании договора приватизации. В 2007 году решением межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежащим сносу.



Спустя 6 лет после сноса дома в 2011 году, собственник жилья обратился в суд за взысканием причинённого ущерба, компенсации морального вреда и судебных расходов. Его обращение было мотивировано тем, что муниципалитет не поставил его в известность о сносе, не предложил возмещение стоимости имущества или равнозначное жильё взамен снесённого.



В судебном заседании представители ответчика заявили о применении последствий срока исковой давности в связи с пропуском срока обращения за защитой нарушенного права. Однако о сносе дома мужчина узнал осенью 2017 года, в это же время он обратился в прокуратуру района. Прокурорской проверкой было установлено отсутствие в администрации подтверждающих документов об уведомлении собственника жилья и о сносе жилого дома. В связи с этим, ему было разъяснено право на обращение в судебные инстанции.



Суд, исследовав материалы дела, исковые требования истца удовлетворил частично, взыскав лишь стоимость жилья в размере 1 777341,80 руб. и судебные расходы в размере 17 087 рублей.



- В целях взыскания задолженности руководству муниципального образования неоднократно предъявлялись требования об исполнении, вручалось предупреждение об уголовной ответственности. В результате принудительных мер должник решение суда исполнил в полном объеме. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - комментирует Елена Зайцева, начальник Муйского районного отдела судебных приставов УФССП России по РБ.



Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения с муниципалитета взыскана сумма исполнительского сбора в размере 125 тысяч 610 рублей.

