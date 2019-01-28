В Бурятии небольшой снег

По республике днём 7-12, местами 16-21 мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января по республике: ночью по северному Прибайкалью, днём местами небольшой, умеренный снег, позёмка, днём слабые метели. Ветер ночью восточный 2-7, местами порывы до 14 м/с, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 14-19 м/с. Температура ночью 21-26, по юго-западным и северным районам 31-36, по Прибайкалью, южным районам при облачности 12-17, днём 7-12, местами 16-21 мороза.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, ветер восточный 4-9 м/с, минимальная температура 22-24 мороза. В столице Бурятии днём небольшой снег, позёмка, ветер северо-западный 9-14 м/с. Максимальная температура 10-12 мороза.

