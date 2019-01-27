Он будет посвящён Сагаалгану
В Этнографическом музее народов Забайкалья 4 февраля состоится традиционный праздник Сагаалган.
- Сагаалган - праздник Белого месяца, или Новый год по лунному календарю – один из самых популярных праздников бурят, символизирующий сакральное значение белой пищи и чистых помыслов, единство народа и преемственность поколений, уважение к старшим и приверженность к древним традициям, - рассказали в министерстве культуры региона.
Посетители увидят театрализованную программу «Сказочный Сагаалган-2019» с участием артистов фольклорных ансамблей. Дети смогут принять участие в анимационном квесте, познакомиться и сфотографироваться со сказочными персонажами. В этом году в гости к Сагаан Убгэну приедут Дед Мороз из Узбекистана - Корбобо, греческий Дед Мороз - Святой Василий.
В Этнографическом музее Бурятии пройдёт праздник
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