В Этнографическом музее Бурятии пройдёт праздник

Общество, Фото: Сергея Тарасенко, из архива

Он будет посвящён Сагаалгану



В Этнографическом музее народов Забайкалья 4 февраля состоится традиционный праздник Сагаалган.



- Сагаалган - праздник Белого месяца, или Новый год по лунному календарю – один из самых популярных праздников бурят, символизирующий сакральное значение белой пищи и чистых помыслов, единство народа и преемственность поколений, уважение к старшим и приверженность к древним традициям, - рассказали в министерстве культуры региона.



Посетители увидят театрализованную программу «Сказочный Сагаалган-2019» с участием артистов фольклорных ансамблей. Дети смогут принять участие в анимационном квесте, познакомиться и сфотографироваться со сказочными персонажами. В этом году в гости к Сагаан Убгэну приедут Дед Мороз из Узбекистана - Корбобо, греческий Дед Мороз - Святой Василий.





