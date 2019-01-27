Иркутская область вошла в тройку самых популярных регионов России

На первом месте – Москва, Московская область, на втором – Санкт-Петербург и Ленинградская область



Журнал «National Geographic Россия» опубликовал двадцатку самых популярных регионов России среди иностранных туристов в осенний период 2018 года. Рейтинг составлен Maps.me - бесплатным сервисом, который предоставляет офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.



Иркутская область занимает третье место в рейтинге. На первом – Москва, Московская область, на втором – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее идут Краснодарский край, Республика Адыгея, Калининградская область, Республика Бурятия, Ростовская область, Красноярский край, Республика Татарстан.



Как рассказала руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина, в 2018 году объём туристско-экскурсионного потока составил 1,65 млн человек, из них количество иностранных граждан – 295,3 тыс. человек. Самыми популярными месяцами у туристов традиционно остаются февраль, март и период с июня по сентябрь. Иностранцы и жители других регионов посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, осуществляют экологические туры, деловые поездки, частные визиты. В осенний сезон особой популярностью у иностранных туристов пользуются фототуры на Байкал, сообщает пресс-служба правительства области.

