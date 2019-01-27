Сборная Бурятии завоевала три медали на турнире «Иван Ярыгин»

Мария Кузнецова завоевала золотую медаль, Анна Щербакова - серебряную, Ульяна Тукуренова – бронзовую



Спортсмены республики завершили участие в международном рейтинговом турнире «Иван Ярыгин 2019».

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Три девушки из Бурятии одержали победы на соревнованиях: Мария Кузнецова завоевала золотую медаль, Анна Щербакова - серебряную, Ульяна Тукуренова – бронзовую.

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- Мария сразу вышла в основной состав сборной, одержала победу над россиянкой, взяла реванш у Форест Молинари. В схватке за золото превзошла Мизусу Еномото с большим отрывом, развенчав миф о непобедимости японских бориц, - рассказали в пресс-службе минспорта Бурятии.

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В министерстве отмечают, что не скоро любители борьбы забудут полуфинальную схватку между Анной Щербаковой и Ульяной Тукуреновой. Участницам сборной Бурятии пришлось выйти на ковер друг против друга. За две минуты до конца матча Анна получила травму, но не остановила борьбу, а продолжила её с новой силой и вырвала победу на последних секундах.

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Несмотря на победу, травма плеча не дала Анне Щербаковой сразиться в финальном поединке, и она взошла на вторую ступень пьедестала.

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Ульяна Тукуренова завоевала бронзовую медаль.

