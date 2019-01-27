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Забайкальский край начал подготовку к лесопожарному сезону

Забайкальский край начал подготовку к лесопожарному сезону
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общий объём финансирования лесной отрасли в Забайкальском крае на год составляет 1,6 миллиарда рублей

С января 2019 года вступил в силу Лесной план Забайкальского края, действующий до декабря 2028 года. Ежегодное увеличение финансирования мероприятий плана позволит специалистам минприроды края решить накопленные за долгие годы проблемы.

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу минприроды организовать подготовку к пожароопасному сезону и с наибольшей эффективностью использовать выделенные из федерального бюджета средства. В частности, он поручил обучить личный состав, провести масштабную информационную работу с населением, подготовить все силы и средства, которые будут задействованы на пожарах.

Общий объём финансирования лесной отрасли в Забайкальском крае на год составляет 1,6 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда рублей, или 87% от общего объёма, запланировано на реализацию полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, к ним относятся охрана от пожаров, защита и воспроизводство лесов. Деньги федеральной субсидии позволят не только приобрести противопожарное снаряжение и инвентарь, но и содержать пожарную технику, системы связи и оповещения, создать резерв необходимого оборудования и горюче-смазочных материалов для Забайкаллесхоза и Читинской авиабазы.

Так, например, в 2019 году на приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов запланировано 16,6 млн рублей.

Кроме того, с этого года на территории края начнётся реализация федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Средства нацпроекта - 160,6 миллиона рублей. Из них на приобретение лесопожарной техники запланировано 119,2 млн рублей, на оборудование, необходимое для лесовосстановления и лесоразведения – 5,7 млн рублей.

В Забайкальском крае лесная отрасль играет не последнюю роль в формировании регионального и муниципальных бюджетов. Доход за использование лесов составляет 549,2 млн рублей, из них в краевой бюджет поступает 166,2 млн рублей.

В то же время ущерб от пожаров в 2018 году составил 270,8 млн рублей, в том числе затраты на тушение – 212,2 млн рублей. Специалисты минприроды края отмечают, что реализация нового Лесного плана и увеличение финансирования мероприятий положительно скажется на отрасли и, в целом – на социально-экономическом развитии региона.

Площадь земель, покрытых лесом, на территории Забайкальского края составляет 28,2 миллиона гектаров, по итогам завершения реализации Лесного плана к 2028 году планируется увеличить данный показатель до 29,5, сообщает пресс-служба правительства региона. 
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