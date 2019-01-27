Ущерб составил 19 тысяч рублей
В полицию Гусиноозёрска обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный украл его куртку, оставленную в гардеробе дома культуры. Ущерб составил 19 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний не работающий, житель Селенгинского района, у которого обнаружено украденное имущество.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии украли куртку в доме культуры
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