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В Улан-Удэ днём до 8-10 мороза

В Улан-Удэ днём до 8-10 мороза
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике днём 7-12, местами 15-20 мороза 

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 января по республике: ночью местами небольшой снег, днём в большинстве районов без осадков. Ветер западный 4-9, ночью местами 11-16 м/с, позёмка. Температура ночью 20-25, при снеге 15-20, местами по юго-западным и северным районам 28-33, днём 7-12, местами 15-20 мороза.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер ночью западный 7-12, днём с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20, днём 8-10 мороза.
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