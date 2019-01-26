Заявки на конкурс продолжают поступать
В Улан-Удэ с 7 по 10 февраля состоится международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Конкурс проходит во многих крупных городах России. На фестиваль ежегодно съезжаются десятки тысяч участников, среди которых как творческие коллективы, так и отдельные исполнители.
- На конкурс приглашаются представители от концертных организаций, театров, радио, телевидения, кино, а также студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности, - сообщают организаторы.
На конкурс-фестивале будет представлено 7 номинаций: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанр, художественное слово.
В конкурсе примут участие дети от 5 лет и старше, а также взрослые. Приём заявок начался с 1 августа прошлого года и завершится за 7 дней до начала конкурса.
В Улан-Удэ состоится конкурс «На крыльях таланта»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки на конкурс продолжают поступать
Фотокорреспондент «Байкал-Dailу» Сергей Тарасенко показал красоту Иволгинской сопки Баян Тугад
У животного снова выросли иголки. ФОТО
По данным Бурятского гидрометцентра днём по республике без осадков
В мероприятии приняли участие около тысячи человек
«Байкал-Daily» вспомнил самых известных женщин республики с этим именем
Стипендии студентам будут начисляться ежемесячно на протяжении года
Горы пакетов с мусором едва помещаются на окне
Им рассказали о состоянии аварийности города, мерах по предупреждению ДТП
Сейчас балерина готовится к выступлению с утра до позднего вечера
В районе также строят борцовские юрты
У девушек два серебра и одна бронза
В 2018 году акция прошла в 35 регионах России
Проект направлен на решение задачи по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня
В городе отменили спортивные соревнования, школу вожатых, интеллектуальную игру и киновечер