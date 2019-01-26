В Улан-Удэ состоится конкурс «На крыльях таланта»

Заявки на конкурс продолжают поступать



В Улан-Удэ с 7 по 10 февраля состоится международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Конкурс проходит во многих крупных городах России. На фестиваль ежегодно съезжаются десятки тысяч участников, среди которых как творческие коллективы, так и отдельные исполнители.



- На конкурс приглашаются представители от концертных организаций, театров, радио, телевидения, кино, а также студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности, - сообщают организаторы.



На конкурс-фестивале будет представлено 7 номинаций: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанр, художественное слово.



В конкурсе примут участие дети от 5 лет и старше, а также взрослые. Приём заявок начался с 1 августа прошлого года и завершится за 7 дней до начала конкурса.