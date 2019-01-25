Самые известные Татьяны Бурятии







Татьяна Шойдагбаева



Татьяна Шойдагбаева - заслуженная артистка России, народная артистка республики. В 1989 году окончила музыкальное училище имени Чайковского (класс Н.К. Петровой) в Улан-Удэ, а затем Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (класс проф. Т.Д. Новиченко). Сразу после окончания консерватории начала работать в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. В данное время продолжает там работать. Также является доцентом Восточно-Сибирского государственного института культуры.









Певица представляла республику на многих престижных международных фестивалях и конкурсах в разных странах. Татьяна Шойдагбаева исполняет классические романсы русских, немецких, итальянских композиторов, а также песни разных народов и, конечно же, бурятские песни.



Татьяна Бороноева



Татьяна Бороноева - директор Национального музея Бурятии. Она получила образование в МГУ имени Ломоносова, училась на отделении истории искусств. Свою карьеру Татьяна Бороноева начала с должности стажёра-исследователя в Бурятском институте общественных наук БНЦ СО РАН. С 1995 по 1998 гг. работала в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете на кафедре социокультурной антропологии. С 1998 года начала работать в администрации президента и правительства республики. В 2007 году стала директором Художественного музея имени Сампилова. А с 2011 года она является директором Национального музея Бурятии. Певица представляла республику на многих престижных международных фестивалях и конкурсах в разных странах. Татьяна Шойдагбаева исполняет классические романсы русских, немецких, итальянских композиторов, а также песни разных народов и, конечно же, бурятские песни.Татьяна Бороноева - директор Национального музея Бурятии. Она получила образование в МГУ имени Ломоносова, училась на отделении истории искусств. Свою карьеру Татьяна Бороноева начала с должности стажёра-исследователя в Бурятском институте общественных наук БНЦ СО РАН. С 1995 по 1998 гг. работала в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете на кафедре социокультурной антропологии. С 1998 года начала работать в администрации президента и правительства республики. В 2007 году стала директором Художественного музея имени Сампилова. А с 2011 года она является директором Национального музея Бурятии.









Татьяна Быкова



Татьяна Быкова - министр социальной защиты населения региона. Она родилась 9 июня 1962 года в Улан-Удэ. В 1984 с отличием окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология изделий из кожи». После института заняла должность заместителя секретаря комитета комсомола ВСТИ. Затем с 1992 года Татьяна Быкова заведовала отделом по делам молодёжи, физической культуре и спорту. В августе 1999 года была назначена заместителем главы администрации Октябрьского района Улан-Удэ. Татьяна Быкова - министр социальной защиты населения региона. Она родилась 9 июня 1962 года в Улан-Удэ. В 1984 с отличием окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология изделий из кожи». После института заняла должность заместителя секретаря комитета комсомола ВСТИ. Затем с 1992 года Татьяна Быкова заведовала отделом по делам молодёжи, физической культуре и спорту. В августе 1999 года была назначена заместителем главы администрации Октябрьского района Улан-Удэ.









В 2001 году Татьяна Александровна получила дополнительное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии государственной службы. С 2012 года она работает в должности министра социальной защиты населения Бурятии. В 2001 году Татьяна Александровна получила дополнительное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии государственной службы. С 2012 года она работает в должности министра социальной защиты населения Бурятии.



Татьяна Штырёва



Татьяна Штырёва – известная бурятская певица. Она родилась в 1970 году. Получила образование в музыкальном колледже имени Чайковского, а затем во ВСГАКИ (ныне ВСГИК). Как сообщал «Байкал-Daily», певица много лет выступала на бурятской сцене, но







Татьяна Раднаева



Татьяна Раднаева – актриса. Она родилась в 1985 году в Улан-Удэ. Окончила Бурятский государственный университет и МФЮА (Москва). Наиболее известна своей ролью в российском сериале «Операция «Кукловод». Там актриса сыграла роль пленницы. А также она снялась в сериале «Морские дьяволы. Смерч», который вышел в 2013 году. Там Татьяна исполнила роль ассистентки Генри. Сейчас проживает в Москве. Татьяна Штырёва – известная бурятская певица. Она родилась в 1970 году. Получила образование в музыкальном колледже имени Чайковского, а затем во ВСГАКИ (ныне ВСГИК). Как сообщал «Байкал-Daily», певица много лет выступала на бурятской сцене, но затем решила уехать в Москву . Сейчас живёт и работает в столице России.Татьяна Раднаева – актриса. Она родилась в 1985 году в Улан-Удэ. Окончила Бурятский государственный университет и МФЮА (Москва). Наиболее известна своей ролью в российском сериале «Операция «Кукловод». Там актриса сыграла роль пленницы. А также она снялась в сериале «Морские дьяволы. Смерч», который вышел в 2013 году. Там Татьяна исполнила роль ассистентки Генри. Сейчас проживает в Москве.







Татьяна Думнова



Татьяна Думнова - бывший министр экономики Бурятии. Родилась 24 сентября 1958 года в селе Хасурта Хоринского района. Окончила с отличием два вуза: Восточно-Сибирский государственный технологический институт по специальности «инженер-технолог» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «системный аналитик по информационным технологиям управления». Начала трудовую деятельность с должности преподавателя ВСГТУ. С 1991 года поступила на государственную службу. С 1996 по 2000 годы была начальником отдела стратегии экономики и социальной сферы министерства экономики республики. С 2000 по 2002 гг. работала заместителем министра. Затем исполняла обязанности министра экономического развития и внешних связей Бурятии. А в 2008 году заняла кресло министра экономики Бурятии. Она освобождена от замещаемой государственной должности министра экономики региона в январе 2016 года.









Татьяна Мантатова



Татьяна Мантатова – депутат Народного Хурала. Она родилась 31 января 1975 года в городе Зея Амурской области. В 1999 с отличием окончила Бурятский государственный университет. Затем продолжила обучение в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Начала карьеру в стенах БГУ в качестве преподавателя. В 2013 году была признана самой успешной в Бурятии женщиной-руководителем электронного СМИ. Татьяна Мантатова – депутат Народного Хурала. Она родилась 31 января 1975 года в городе Зея Амурской области. В 1999 с отличием окончила Бурятский государственный университет. Затем продолжила обучение в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Начала карьеру в стенах БГУ в качестве преподавателя. В 2013 году была признана самой успешной в Бурятии женщиной-руководителем электронного СМИ.



