Самые известные Татьяны Бурятии

25 января в России отмечают Татьянин день. Это праздник российского студенчества, а также в этот праздник по традиции поздравляют всех Татьян. В честь праздника «Байкал-Daily» вспомнил самых известных женщин республики с именем Татьяна.
Татьяна Вежевич
Татьяна Вежевич - уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия. Она родилась 4 декабря 1961 года в селе Тохой Джидинского района. В 1986 году Татьяна Вежевич окончила Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова. Начинала свою карьеру с работы заведующей школьно-пионерским отделением Улан-Удэнского педагогического училища №1. Затем работала заместителем директора по воспитательной работе Бурятского республиканского педагогического колледжа. С 2002 года перешла работать в министерство образования и науки республики. В декабре 2010 года была назначена на должность уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии. Она замужем, у неё двое сыновей.
Татьяна Шойдагбаева
Татьяна Шойдагбаева - заслуженная артистка России, народная артистка республики. В 1989 году окончила музыкальное училище имени Чайковского (класс Н.К. Петровой) в Улан-Удэ, а затем Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (класс проф. Т.Д. Новиченко). Сразу после окончания консерватории начала работать в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. В данное время продолжает там работать. Также является доцентом Восточно-Сибирского государственного института культуры.
Певица представляла республику на многих престижных международных фестивалях и конкурсах в разных странах. Татьяна Шойдагбаева исполняет классические романсы русских, немецких, итальянских композиторов, а также песни разных народов и, конечно же, бурятские песни.
Татьяна Бороноева
Татьяна Бороноева - директор Национального музея Бурятии. Она получила образование в МГУ имени Ломоносова, училась на отделении истории искусств. Свою карьеру Татьяна Бороноева начала с должности стажёра-исследователя в Бурятском институте общественных наук БНЦ СО РАН. С 1995 по 1998 гг. работала в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете на кафедре социокультурной антропологии. С 1998 года начала работать в администрации президента и правительства республики. В 2007 году стала директором Художественного музея имени Сампилова. А с 2011 года она является директором Национального музея Бурятии.
Татьяна Быкова
Татьяна Быкова - министр социальной защиты населения региона. Она родилась 9 июня 1962 года в Улан-Удэ. В 1984 с отличием окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология изделий из кожи». После института заняла должность заместителя секретаря комитета комсомола ВСТИ. Затем с 1992 года Татьяна Быкова заведовала отделом по делам молодёжи, физической культуре и спорту. В августе 1999 года была назначена заместителем главы администрации Октябрьского района Улан-Удэ.
В 2001 году Татьяна Александровна получила дополнительное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии государственной службы. С 2012 года она работает в должности министра социальной защиты населения Бурятии.
Татьяна Штырёва
Татьяна Штырёва – известная бурятская певица. Она родилась в 1970 году. Получила образование в музыкальном колледже имени Чайковского, а затем во ВСГАКИ (ныне ВСГИК). Как сообщал «Байкал-Daily», певица много лет выступала на бурятской сцене, но затем решила уехать в Москву. Сейчас живёт и работает в столице России.
Татьяна Раднаева
Татьяна Раднаева – актриса. Она родилась в 1985 году в Улан-Удэ. Окончила Бурятский государственный университет и МФЮА (Москва). Наиболее известна своей ролью в российском сериале «Операция «Кукловод». Там актриса сыграла роль пленницы. А также она снялась в сериале «Морские дьяволы. Смерч», который вышел в 2013 году. Там Татьяна исполнила роль ассистентки Генри. Сейчас проживает в Москве.
Татьяна Думнова
Татьяна Думнова - бывший министр экономики Бурятии. Родилась 24 сентября 1958 года в селе Хасурта Хоринского района. Окончила с отличием два вуза: Восточно-Сибирский государственный технологический институт по специальности «инженер-технолог» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «системный аналитик по информационным технологиям управления». Начала трудовую деятельность с должности преподавателя ВСГТУ. С 1991 года поступила на государственную службу. С 1996 по 2000 годы была начальником отдела стратегии экономики и социальной сферы министерства экономики республики. С 2000 по 2002 гг. работала заместителем министра. Затем исполняла обязанности министра экономического развития и внешних связей Бурятии. А в 2008 году заняла кресло министра экономики Бурятии. Она освобождена от замещаемой государственной должности министра экономики региона в январе 2016 года.
Татьяна Мантатова
Татьяна Мантатова – депутат Народного Хурала. Она родилась 31 января 1975 года в городе Зея Амурской области. В 1999 с отличием окончила Бурятский государственный университет. Затем продолжила обучение в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Начала карьеру в стенах БГУ в качестве преподавателя. В 2013 году была признана самой успешной в Бурятии женщиной-руководителем электронного СМИ.
В 2013 года Мантатову избрали депутатом Народного Хурала Бурятии по одномандатному избирательному округу № 16. В 2017 году стала членом Совета Федерации от республики, где проработала меньше года. В 2018 году снова была избрана депутатом Народного Хурала уже VI созыва по тому же округу № 16. Она замужем, у неё трое детей.
Татьяна Никитина
Татьяна Никитина – известный журналист Бурятии. Родилась в Улан-Удэ. Работает в газете «Московский комсомолец в Бурятии». Ведёт свой информационный блог.