Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Января

24 Января

Популярное

Самые известные Татьяны Бурятии

Самые известные Татьяны Бурятии
Общество,  Фото:Сергея Тарасенко, из соцсетей, из архива
«Байкал-Daily» вспомнил самых известных женщин республики с этим именем


25 января в России отмечают Татьянин день. Это праздник российского студенчества, а также в этот праздник по традиции поздравляют всех Татьян. В честь праздника «Байкал-Daily» вспомнил самых известных женщин республики с именем Татьяна.  

Татьяна Вежевич 

Татьяна Вежевич - уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия. Она родилась 4 декабря 1961 года в селе Тохой Джидинского района. В 1986 году Татьяна Вежевич окончила Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова. Начинала свою карьеру с работы заведующей школьно-пионерским отделением Улан-Удэнского педагогического училища №1. Затем работала заместителем директора по воспитательной работе Бурятского республиканского педагогического колледжа. С 2002 года перешла работать в министерство образования и науки республики. В декабре 2010 года была назначена на должность уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии. Она замужем, у неё двое сыновей.  




Татьяна Шойдагбаева

Татьяна Шойдагбаева - заслуженная артистка России, народная артистка республики. В 1989 году окончила музыкальное училище имени Чайковского (класс Н.К. Петровой) в Улан-Удэ, а затем Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (класс проф. Т.Д. Новиченко). Сразу после окончания консерватории начала работать в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. В данное время продолжает там работать. Также является доцентом Восточно-Сибирского государственного института культуры. 



Певица представляла республику на многих престижных международных фестивалях и конкурсах в разных странах. Татьяна Шойдагбаева исполняет классические романсы русских, немецких, итальянских композиторов, а также песни разных народов и, конечно же, бурятские песни.

Татьяна Бороноева

Татьяна Бороноева - директор Национального музея Бурятии. Она получила образование в МГУ имени Ломоносова, училась на отделении истории искусств. Свою карьеру Татьяна Бороноева начала с должности стажёра-исследователя в Бурятском институте общественных наук БНЦ СО РАН. С 1995 по 1998 гг. работала в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете на кафедре социокультурной антропологии. С 1998 года начала работать в администрации президента и правительства республики. В 2007 году стала директором Художественного музея имени Сампилова. А с 2011 года она является директором Национального музея Бурятии.



Татьяна Быкова

Татьяна Быкова - министр социальной защиты населения региона. Она родилась 9 июня 1962 года в Улан-Удэ. В 1984 с отличием окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Технология изделий из кожи». После института заняла должность заместителя секретаря комитета комсомола ВСТИ. Затем с 1992 года Татьяна Быкова заведовала отделом по делам молодёжи, физической культуре и спорту. В августе 1999 года была назначена заместителем главы администрации Октябрьского района Улан-Удэ. 



В 2001 году Татьяна Александровна получила дополнительное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии государственной службы. С 2012 года она работает в должности министра социальной защиты населения Бурятии. 

Татьяна Штырёва

Татьяна Штырёва – известная бурятская певица. Она родилась в 1970 году. Получила образование в музыкальном колледже имени Чайковского, а затем во ВСГАКИ (ныне ВСГИК). Как сообщал «Байкал-Daily», певица много лет выступала на бурятской сцене, но затем решила уехать в Москву. Сейчас живёт и работает в столице России.



Татьяна Раднаева

Татьяна Раднаева – актриса. Она родилась в 1985 году в Улан-Удэ. Окончила Бурятский государственный университет и МФЮА (Москва). Наиболее известна своей ролью в российском сериале «Операция «Кукловод». Там актриса сыграла роль пленницы. А также она снялась в сериале «Морские дьяволы. Смерч», который вышел в 2013 году. Там Татьяна исполнила роль ассистентки Генри. Сейчас проживает в Москве.  


Татьяна Думнова

Татьяна Думнова - бывший министр экономики Бурятии. Родилась 24 сентября 1958 года в селе Хасурта Хоринского района. Окончила с отличием два вуза: Восточно-Сибирский государственный технологический институт по специальности «инженер-технолог» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «системный аналитик по информационным технологиям управления». Начала трудовую деятельность с должности преподавателя ВСГТУ. С 1991 года поступила на государственную службу. С 1996 по 2000 годы была начальником отдела стратегии экономики и социальной сферы министерства экономики республики. С 2000 по 2002 гг. работала заместителем министра. Затем исполняла обязанности министра экономического развития и внешних связей Бурятии. А в 2008 году заняла кресло министра экономики Бурятии. Она освобождена от замещаемой государственной должности министра экономики региона в январе 2016 года. 



Татьяна Мантатова 

Татьяна Мантатова – депутат Народного Хурала. Она родилась 31 января 1975 года в городе Зея Амурской области. В 1999 с отличием окончила Бурятский государственный университет. Затем продолжила обучение в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Начала карьеру в стенах БГУ в качестве преподавателя. В 2013 году была признана самой успешной в Бурятии женщиной-руководителем электронного СМИ.



В 2013 года Мантатову избрали депутатом Народного Хурала Бурятии по одномандатному избирательному округу № 16. В 2017 году стала членом Совета Федерации от республики, где проработала меньше года. В 2018 году снова была избрана депутатом Народного Хурала уже VI созыва по тому же округу № 16. Она замужем, у неё трое детей.

Татьяна Никитина

Татьяна Никитина – известный журналист Бурятии. Родилась в Улан-Удэ. Работает в газете «Московский комсомолец в Бурятии». Ведёт свой информационный блог.  

Праздники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянка завалила квартиру зловонным мусором
Иркутянка завалила квартиру зловонным мусором
Общество, 25.01.2019
Горы пакетов с мусором едва помещаются на окне
В Улан-Удэ студенты стали участниками краш-курса
В Улан-Удэ студенты стали участниками краш-курса
Общество, 25.01.2019
Им рассказали о состоянии аварийности города, мерах по предупреждению ДТП
Артистка Бурятского театра оперы и балета исполнит главную партию в Японии
Артистка Бурятского театра оперы и балета исполнит главную партию в Японии
Общество, 25.01.2019
Сейчас балерина готовится к выступлению с утра до позднего вечера
Центр «Байкал» планируют создать в Иркутской области
Центр «Байкал» планируют создать в Иркутской области
Общество, 25.01.2019
Проект направлен на решение задачи по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня
В Улан-Удэ из-за ОРВИ отменяются мероприятия
В Улан-Удэ из-за ОРВИ отменяются мероприятия
Общество, 25.01.2019
В городе отменили спортивные соревнования, школу вожатых, интеллектуальную игру и киновечер
Татьянин день в Бурятии отмечают больше 50 тысяч студентов
Татьянин день в Бурятии отмечают больше 50 тысяч студентов
Общество, 25.01.2019
Почти половина студентов получали высшее образование
Юные теннисисты Бурятии стали чемпионами первенства ДФО
Юные теннисисты Бурятии стали чемпионами первенства ДФО
Общество, 25.01.2019
Команда поедет представлять округ уже на первенстве России
В Улан-Удэ сообщили об ухудшении качества воздуха
В Улан-Удэ сообщили об ухудшении качества воздуха
Общество, 25.01.2019
Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице
В Улан-Удэ подходит к концу выставка Лубсана Доржиева
В Улан-Удэ подходит к концу выставка Лубсана Доржиева
Общество, 25.01.2019
Кто не успел увидеть полотна бурятского художника, сможет ещё сходить на экспозицию до 27 января включительно
В Кяхтинском музее Бурятии прошли образовательные уроки
В Кяхтинском музее Бурятии прошли образовательные уроки
Общество, 25.01.2019
Школьники познакомились с фольклором и народным творчеством бурятского народа
Улан-удэнки с именем Татьяна могут посетить выставки бесплатно
Улан-удэнки с именем Татьяна могут посетить выставки бесплатно
Общество, 25.01.2019
Акция пройдёт в двух музеях столицы Бурятии

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^