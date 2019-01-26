В Улан-Удэ днём тёплая со снегом погода

По данным Бурятского гидрометцентра днём по республике без осадков
26 января по республике: ночью по юго-западу республики возможен небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный слабый. Температура 22-27, местами 12-17, местами по юго-западу и северу 31-36 мороза.
Днём местами небольшой, умеренный снег, поземок. Ветер западный 3-8, местами до 10-15 м/с. Температура 6-11, местами 16-21 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков. Ветер восточный слабый. Температура 20-22. Днём небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура 7-9 мороза.
На дорогах города и республики местами снежные накаты и гололедица.
По данным Бурятского гидрометцентра днём по республике без осадков
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