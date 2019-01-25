Стипендии студентам будут начисляться ежемесячно на протяжении года
В рамках празднования Дня студента прошло торжественное вручение дипломов стипендиатам Забайкальского края. В этом году их получили 33 студента.
Стипендиями Забайкальского края ежегодно поощряются за отличную успеваемость студенты, учащиеся очной формы обучения государственных образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края.
10 студентов системы высшего образования будут получать стипендию в размере 1200 рублей в месяц. 10 студентов системы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена будут получать стипендию в размере 1000 рублей в месяц.
13 студентов системы среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих будут получать стипендии 800 рублей в месяц.
Стипендии студентам будут начисляться ежемесячно на протяжении года, сообщает пресс-служба правительства региона.
33 студента награждены стипендиями Забайкальского края
Общество, Фото:
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