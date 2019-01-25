Горы пакетов с мусором едва помещаются на окне
В Иркутске местные жители рассказали о неприятном инциденте с соседкой. По словам горожан, в одном из микрорайонов, местная жительница захламила свою квартиру мусором со свалки.
- Ужас! Соседка завалила всю квартиру мусором, да и на окна перебралась. С помоек продукты понавешала, вонь на всю улицу тухлятиной. Что делать, не знаем, как бороться? – рассказали о своей беде люди, живущие по соседству с женщиной.
В ответ на это пользователи Сети посоветовали обратиться в управляющую компанию, к участковому полицейскому или в прокуратуру.
Иркутянка завалила квартиру зловонным мусором
Общество, Фото:
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