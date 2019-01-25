Массовым катанием на коньках отметили в Иркутске День студента

В мероприятии приняли участие около тысячи человек



Масштабное празднование Дня студента состоялось на острове Конный в Иркутске. Впервые студенты ИГУ, ИрГУПС, ВСИ МВД РФ, БГУ, ИРНИТУ и учащиеся иркутских ссузов вместе отметили этот праздник на городском катке. В мероприятии приняли участие около тысячи человек.



Всех собравшихся с праздником поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.



– Студенты – это особое братство. И меня радует, что наши иркутские студенты находят время не только на учёбу. Они являются активными участниками всех городских процессов, событий, мероприятий, проходящих в Иркутске, – отметил глава города в своём выступлении. – Ваших сил и энергии хватает на многое: благоустройство города, добровольчество, экологические акции, патриотическую работу, науку, КВН. И сегодняшним мероприятием мы показали, что наш город ещё и самый студенческий! Такой формат празднования абсолютно новый для всех нас. Убеждён, что он станет ещё одной замечательной традицией.



В праздничной программе приняли участие известный иркутский танцевальный коллектив Drive Dance, команда КВН «Бохан», студия танца «Акварель», театр моды Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком и дискотекой на льду, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

