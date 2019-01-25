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В Улан-Удэ студенты стали участниками краш-курса

В Улан-Удэ студенты стали участниками краш-курса
Общество, 
Им рассказали о состоянии аварийности города, мерах по предупреждению ДТП 

Сотрудники ГИБДД с целью профилактики ДТП, воспитания правовой культуры, а также формирования у молодых людей безопасного и ответственного поведения на дороге организовали краш-курс для студентов 1 курса юридического факультета БГУ. Мероприятие прошло в рамках акции «Студенческий десант».

Началось оно с того, что автоинспекторы рассказали студентам о состоянии аварийности города, о мерах по предупреждению ДТП, а также изменениях в ПДД и штрафных санкциях. Прослушав информацию, первокурсники активно включились в обсуждение проблем, связанных с причинами происшествий. После чего им было предложено написать свои мечты и желания на ярких стикерах и приклеить их на воздушный шар.

- Когда все расселись по местам, на экране появились видеоролики с подборкой аварий, в которых погибли и получили травмы люди. В классе настала глубокая тишина, с лиц студентов пропали улыбки. В этот момент сотрудники ГИБДД лопнули воздушный шар, вместе с которым разлетелись листочки с желаниями молодых людей. «Вот таким же образом может оборваться жизненный путь человека в дорожно-транспортным происшествии, произошедшем по чьей-то халатности или по собственной неосторожности», - объяснили полицейские, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

В конце встречи инспекторы пожелали студентам успехов в учебе, общественной деятельности, внимательности и ответственности за свои действия в качестве участника дорожного движения. 
студенты ГИБДД
 
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