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Артистка Бурятского театра оперы и балета исполнит главную партию в Японии

Артистка Бурятского театра оперы и балета исполнит главную партию в Японии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Сейчас балерина готовится к выступлению с утра до позднего вечера 

Анна Петушинова – солистка театра оперы и балета республики получила приглашение от Ассоциации балета префектуры Сайтама для участия в традиционном вечере балета «Dance session 2019» в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.

Она исполнит главную партию в одноактном балете «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго. Партнёром балерины станет известный на территории Японии артист Асада Йошикадзу. Также участие в постановке принимают ученики японской школы балета «Сато».

Постановщик балета Александр Мишутин, художественный руководитель международной школы балета в Японии, лично пригласил Анну участвовать в спектакле.

Сейчас артистка находится в Японии и уже приступила к репетициям, которые проходят в строгом и насыщенном режиме. Подготовка начинается ранним утром и заканчивается ближе к ночи. 

Программа вечера балета состоит из двух номеров: первый покажет зрителю русский классический балет, второй представляет современную хореографию Японии.

Событие состоится 27 января на сцене художественного театра Саинокуни в городе Сайтама.

Справка:

Анна Петушинова окончила Бурятское государственное хореографическое училище (класс педагога Л.И. Протасовой, 2004). Окончила с отличием Челябинский государственный педагогический университет (2010).

2002-2006 гг. – артистка балета ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова».

2006-2010 гг. – артистка балета Уральского Государственного Театра Эстрады. 

2010-2012 – артистка балета «Русского национального балета Сергея Радченко».

С 2013 – солистка балета ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова».

Награды:

Лауреат I премии в номинации «Хореографическое искусство» I Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина (Екатеринбург, 2006).

Одноактный балет «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго был создан в 1984 году по случаю великокняжеской свадьбы Александра Михайловича и Ксении Александровны в Петергофе. Хореография — Мариуса Петипа и Льва Иванова. В основу либретто балета лег миф о любви Зефира, бога легкого летнего ветра, и Флоры, нимфы плодов и садов, покровительницы растений.
балет
 
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