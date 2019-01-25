Спортсменки Бурятии завоевали медали турнира по боксу в Сербии

Общество, Фото: Федерация бокса Бурятии.

У девушек два серебра и одна бронза

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14 по 20 января в городе Сомбор в Сербии прошёл VIII международный турнир по боксу среди женщин и юниорок «Кубок наций».

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В соревнованиях среди юниорок участвовали и спортсменки из Бурятии. Юлия Арефьева, в весовой категории свыше 81 кг, стала серебряным призёром турнира. Виолетта Енина, в весовой категории до 57 кг, завоевала бронзовую медаль.

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В соревнованиях среди девочек 13-14 лет серебряным призёром в весовой категории до 48 кг стала Жанна Бадмаева. Об этом сообщили в Федерации бокса Бурятии.