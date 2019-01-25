У девушек два серебра и одна бронза
⠀
14 по 20 января в городе Сомбор в Сербии прошёл VIII международный турнир по боксу среди женщин и юниорок «Кубок наций».
⠀
В соревнованиях среди юниорок участвовали и спортсменки из Бурятии. Юлия Арефьева, в весовой категории свыше 81 кг, стала серебряным призёром турнира. Виолетта Енина, в весовой категории до 57 кг, завоевала бронзовую медаль.
⠀
В соревнованиях среди девочек 13-14 лет серебряным призёром в весовой категории до 48 кг стала Жанна Бадмаева. Об этом сообщили в Федерации бокса Бурятии.
Спортсменки Бурятии завоевали медали турнира по боксу в Сербии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У девушек два серебра и одна бронза
В 2018 году акция прошла в 35 регионах России
Проект направлен на решение задачи по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня
В городе отменили спортивные соревнования, школу вожатых, интеллектуальную игру и киновечер
Почти половина студентов получали высшее образование
Команда поедет представлять округ уже на первенстве России
Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице
Это данные за 2018 год
Кто не успел увидеть полотна бурятского художника, сможет ещё сходить на экспозицию до 27 января включительно
Школьники познакомились с фольклором и народным творчеством бурятского народа
Акция пройдёт в двух музеях столицы Бурятии
Фотографии на конкурс принимаются до 25 февраля включительно
Акция проходит сегодня
Борица из Бурятии снялась с гран-при «Иван Ярыгин». ВИДЕО
Исполнительницы представили программу из произведений классиков