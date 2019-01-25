Центр «Байкал» планируют создать в Иркутской области

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проект направлен на решение задачи по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову с просьбой поддержать предложение правительства области по созданию научно-образовательного центра «Байкал».



Проект направлен на решение задачи по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, поставленной в «майском» указе президента России.



В письме глава региона отметил: «Иркутская область обладает одним из самых крупных в восточной части Российской Федерации научным потенциалом, который представлен 16 академическими учреждениями, более чем 20 прикладными научно-исследовательскими и проектными институтами».



- Реализация подобного рода проектов будет способствовать созданию передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, а также позволит сконцентрировать усилия научных организаций, бизнес-сообщества и органов государственной власти, направленные на развитие Байкальского региона как центра наукоёмкого производства с уникальным естественно-географическим и геополитическим положением, - подчёркивает губернатор.



Подготовка кадров будет осуществляться в ИГУ, ИРНИТУ и других ведущих вузах с учётом потребностей экономики региона. В рамках работы центра планируется реализация новых направлений обучения, ориентированных на горизонт планирования научных, а также производственных циклов ближайших 15-20 лет, запланирована подготовка кадров для научных организаций Сибири и кадров высшей квалификации для России и зарубежных стран-партнёров. Отдельно будут реализованы программы переподготовки высококвалифицированных кадров для новых, высокотехнологичных производств, которые планируется развивать на территории СФО.



Как отметил Сергей Левченко в письме, правительство региона готово оказывать меры поддержки – привлекать бюджетные средства, вовлекать стратегических инвесторов, частные предприятия, малый бизнес, вузы, учёных, изобретателей, а также создать систему льгот и преференций, сообщает пресс-служба правительства области.

