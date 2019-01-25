В городе отменили спортивные соревнования, школу вожатых, интеллектуальную игру и киновечер
Как сообщал «Байкал-Daily», в среду на этой неделе стало известно о том, что из-за ОРВИ школьники уходят на вынужденные каникулы с 24 по 30 января. Приказ об этом выпустил комитет по образованию Улан-Удэ. Также в этот период ограничили проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
В столице Бурятии превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Зарегистрировано 2111 случаев заболеваний.
Сегодня появилась информация, что из-за ограничения проведений массовых мероприятий в Улан-Удэ с 24 по 30 января и в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ открытый чемпионат и первенство города по бурятской борьбе отменяются. Соревнования, посвящённые Хамбо ламам Гоман дацана Галсан Лыгдэну Аржигарову и Агван Ниме Цыдыпдоржиеву, должны были пройти 25-26 января.
Кроме того, в связи превышением эпидпорога в Улан-Удэ изменены сроки проведения и других массовых мероприятий.
- Интеллектуальная игра «Конфликт полушарий» состоится 12 февраля вместо 25 января. На неопределённый срок переносятся следующие мероприятия: школа старших вожатых, кураторов Республиканской школы подготовки вожатых; первенство Бурятии по дзюдо; открытый чемпионат и первенство региона по тайскому боксу. Информация о новых сроках проведения мероприятий и соревнований появится на официальном сайте и в социальных сетях минспорта, - сообщили в пресс-службе министерства.
Также киновечер, запланированный в музее истории Улан-Удэ на 26 января, отменился.
В Улан-Удэ из-за ОРВИ отменяются мероприятия
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