Татьянин день в Бурятии отмечают больше 50 тысяч студентов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Почти половина студентов получали высшее образование



Татьянин день – это день почитания Татианы Римской. После того, как 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сначала как день основания Московского университета, а позднее и как праздник всех студентов.



К исторической дате вернулись в 2005 году, когда президентом России был подписан указ «О дне российского студенчества», официально закрепляющий Татьянин день (25 января) как общегосударственный праздник – День российского студенчества.



- В Бурятии на начало 2017/18 учебного года насчитывалось 50,3 тыс. студентов. Почти половина студентов, 24,9 тыс. человек, получали высшее образование. Среднее профессиональное образование получали 25,4 тыс. человек, из них 19,2 тыс. человек обучались по программам подготовки специалистов среднего звена, 6,2 тыс. человек – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, - сообщили сегодня в пресс-службе Бурятстата.



Среди студентов вузов женщин немногим больше, чем мужчин: женщин насчитывалось 13,2 тыс. человек, мужчин – 10,0 тыс. человек. В ссузах число мужчин и женщин почти равно: по 9,3 тыс. человек.



Студенты в средних специальных учебных заведениях предпочитают очную форму обучения: её избрали 83,7 % студентов. В вузах же таких студентов чуть меньше половины – 48,1 % студентов обучались по очной форме обучения.



- По приёму на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по группам специальностей наиболее популярными в 2017 году стали: техника и технологии наземного транспорта, экономика и управление, образование и педагогические науки. По приёму на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в тройку лидеров вошли специальности: экономика и управление, сельское, лесное и рыбное хозяйство, образование и педагогические науки, - продолжили в Бурятстате.



Однако показатель конкурса на вступительных испытаниях (число заявлений на 100 мест) показывает иную картину. Самый высокий конкурс по программам подготовки специалистов среднего звена в 2017 году сложился по специальности - авиационная и ракетно-космическая техника (342 заявления на 100 мест), по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ‒ компьютерные и информационные науки (546 заявлений на 100 мест).



Обучаются в вузах республики и иностранные студенты. На начало 2017/18 учебного года доля иностранных студентов, обучавшихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, достигла 1,6 % от общей численности. Так, студентов из Китая обучалось 185 человек, Монголии – 129 человек, Узбекистана – 28 человек.

