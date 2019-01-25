Команда поедет представлять округ уже на первенстве России
Как сообщал «Байкал-Daily», с 23 по 27 января в Бурятии проходит первенство ДФО по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.
На соревнование приехали спортсмены из Якутии, Амурской области, Забайкальского края, Магаданской области, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев.
Вчера состоялись командные соревнования. По итогам которого бурятская юношеская сборная (юноши и девушки) по настольному теннису стала победителем турнира. Именно бурятская команда будет представлять Дальневосточный округ на первенстве России 2019 в Верхней Пышме.
- Этого события мы ждали и верили в наших детей. Было очень тяжело, победа пришла в тяжелейшей борьбе. В целом, командный турнир ребята сыграли очень сильно. Насчёт наших девушек, они просто молодцы. Каждая по отдельности принесли решающую победу. Командный дух, заряженность на борьбу были на высоте. Особо отмечу нашу юную Аниту, которая выдержала высочайшее напряжение и принесла путёвку на финал России. Ксения молодчина приехала с деревни, где не с кем играть, приносила решающие победы. Дарина лидер команды молодец! Ещё раз всех нас с победой! – прокомментировал один из тренеров сборной.
До 27 января пройдут личные и парные соревнования по настольному теннису.
Состав чемпионов:
Юниоры:
1. Батор Раднаев
2. Арсалан Тулонов
3. Аюр Цыденов
4. Дмитрий Павлов
5. Тимур Дашиев
Юниорки:
1. Дарина Аманкулова
2. Анита Доржиева
3. Виктория Сулаева
4. Ксения Липатова
5. Арина Дашидондокова
Юные теннисисты Бурятии стали чемпионами первенства ДФО
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